Près d’un demi-million de dollars pour freiner l'érosion au parc de Gros-Cap

La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, en a fait l'annonce vendredi avant-midi lors de son passage dans l'archipel.

D'autres annonces dans le secteur du tourisme sont prévues aujourd’hui aux Îles-de-la-Madeleine, en présence de la ministre Proulx, qui est en tournée dans l'Est-du-Québec depuis quelques jours.

Ici, au parc Gros-Cap, l'érosion est particulièrement préoccupante en raison de la fragilité de ses falaises en grès rouge , a rappelé la ministre, ajoutant que son gouvernement est sensible à cette situation.

Je comprends tout à fait la crainte des Madelinots de voir leur territoire s'éroder rapidement avec les changements climatiques, une réalité que personne ne peut nier aujourd'hui. Il suffit de voir les conséquences, ici à Gros-Cap, pour s'en convaincre , a-t-elle ajouté.

L’aide gouvernementale sera échelonnée sur deux ans et permettra la réalisation des travaux de remise en état du littoral côtier de la presqu’île de Gros-Cap, un endroit particulièrement en proie à l’érosion. L’accès au site, assuré par un étroit cordon, est menacé et pourrait disparaître d’ici 2025 sans intervention.

Les travaux financés par Québec permettront donc de maintenir l'accès au site et de sécuriser les bâtiments et les installations septiques.

La ministre Caroline Proulx est de passage aux Îles-de-la-Madeleine vendredi. Photo : Courtoisie

Le maire des Îles-de-la-Madeleine, Jonathan Lapierre, a souligné que cette annonce était fortement attendue. Ce fut un dossier extrêmement complexe. […] Il y a eu un chemin quand même assez long à parcourir pour en arriver à l’annonce d’aujourd’hui , souligne-t-il, précisant que le leadership de la ministre Proulx a fait toute la différence.

Très satisfait de l'annonce, l’élu a par ailleurs mentionné qu’il s’agissait d’un premier pas pour protéger l’archipel du phénomène de l’érosion.

Dévoilement de la stratégie de tourisme durable 2021-2026

Par ailleurs, Tourisme Îles de la Madeleine a profité de la présence de la ministre Caroline Proulx pour dévoiler sa stratégie touristique durable 2021-2026 en matinée.

Cette stratégie contient cinq grandes orientations afin d'assurer la durabilité économique, sociale et environnementale de l'archipel en tant que destination touristique.

Il faut protéger la destination qui est très fragile, les gens viennent ici en grande partie pour les paysages, alors il faut travailler à les préserver. Une citation de :Jacky Poirier, président de Tourisme Îles de la Madeleine,

Les orientations témoignent de la volonté, entre autres, de développer un tourisme de niche quatre saisons, d'assurer une gestion durable de l'achalandage touristique et de préserver la qualité de vie des Madelinots.

Cinq orientations de la stratégie touristique durable 2021-2026 Aménager, protéger, fréquenter, gérer Patrimoine humain et qualité de vie Destination sculptée par le climat et sensible au climat Intelligence touristique Tourisme de niche quatre saisons

On a beaucoup d'enjeux aux îles de la Madeleine, autant la destination elle-même avec l'érosion, mais aussi la gestion des déchets et de l'eau potable , affirme le président de Tourisme Îles de la Madeleine, Jacky Poirier. Il y a l'enjeu aussi de garder un équilibre entre le visiteur et le visité, ce qui fait partie de notre mission.

On fait des études aussi pour voir comment on peut développer la destination, tout en étant pratiquement saturé durant l’été , ajoute M. Poirier. Il faut développer le tourisme quatre saisons.

Le professeur Dominic Lapointe du Département d'études urbaines et touristiques de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM a présenté la stratégie touristique durable vendredi matin, au Château madelinot. Photo : Courtoisie

La stratégie touristique durable 2021-2026 découle de plusieurs rencontres, sessions d’informations et sondages réalisés auprès de la population et des entreprises touristiques.

Le Groupe de recherche et d'intervention tourisme territoire et société de l' UQAMUniversité du Québec à Montréal a participé à la réalisation de la stratégie.

L'archipel madelinot a été la première destination à se doter d'une politique-cadre de développement touristique durable au Québec dès 2006.