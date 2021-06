Ottawa prolonge la fermeture de la frontière avec les États-Unis jusqu'au 21 juillet

Dans une courte annonce sur Twitter, le ministre fédéral de la Sécurité publique, Bill Blair, a affirmé qu'« en coordination avec les États-Unis, nous prolongeons les restrictions sur les voyages internationaux non essentiels et avec les États-Unis jusqu'au 21 juillet ».

Le gouvernement canadien a aussi fait savoir, par la voix de M. Blair, que de nouvelles mesures seront annoncées lundi prochain pour les Canadiens, les résidents permanents et les autres personnes qui sont actuellement autorisées à entrer au Canada et qui sont pleinement vaccinées.

Ottawa est sous pression, depuis plusieurs mois, pour favoriser la réouverture des frontières avec son principal partenaire économique.

Des élus et des gens d'affaires des États-Unis multiplient ainsi les appels du pied au gouvernement Trudeau et à l'administration Biden, arguant notamment que le secteur du tourisme, de part et d'autre de la frontière, aurait bien besoin du traditionnel afflux de touristes.

Le feu vert donné aux équipes de hockey américaines pour qu'elles puissent franchir la frontière et disputer des matchs à Montréal sans devoir s'astreindre à une quarantaine a satisfait la Ligue nationale de hockey (LNH), mais irrité d'autres fédérations sportives et des athlètes, notamment des candidats aux Olympiques, qui doivent, eux, s'isoler pendant 14 jours à leur retour au pays, s'ils vont s'entraîner ou participer à une compétition à l'étranger.

Au début du mois, le gouvernement Trudeau évoquait une réouverture graduelle de la frontière, un plan dont la première étape concernerait les personnes entièrement vaccinées.

Aucun calendrier officiel n'a encore été mis en place en ce sens, mais un échéancier plus clair pourrait se dégager de l'annonce prévue le 21 juin.