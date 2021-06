Le Nouveau-Brunswick veut ouvrir 10 nouveaux foyers de soins

Un foyer de soins de 60 lits sera construit à Moncton par l’entreprise Shannex. C’est ce qu’a annoncé le ministre du Développement social, Bruce Fitch, vendredi matin, annonçant du coup que des projets sont également prévus dans la Péninsule acadienne et à Shediac.

Le lieu de l’établissement n’a pas encore été déterminé. On sait cependant qu’il aura deux étages et comptera deux quartiers. Il pourra accueillir 30 résidents par étage et chacun des quartiers aura un poste de soins infirmiers.

Les travaux doivent être entamés l’été prochain et l’ouverture doit avoir lieu en 2023.

L’annonce de vendredi découle d’une demande de propositions lancée en 2018.

Par ailleurs, en 2018, Shannex avait abandonné un important projet qui devait inclure 64 lits de foyer de soins, 64 lits pour les soins spéciaux et 83 appartements pour personnes retraitées.

Shannex compte aussi un important complexe pour les personnes aînées situé dans le campus de recherche et de développement de l’Université de Moncton. Il s’agit du premier complexe en son genre de langue française au Nouveau-Brunswick. Il a ouvert ses portes en 2017.

Il y a maintenant 70 foyers de soins agréés au Nouveau-Brunswick qui comptent en tout 4925 lits. Le gouvernement provincial prévoit faire passer ce nombre à 80 et créer 600 places supplémentaires.

Deux demandes de propositions sont d’ailleurs déjà en cours, soit une pour la construction d’un établissement de 60 lits dans la Péninsule acadienne et l’autre pour le remplacement d’un établissement de 190 lits à Shediac.