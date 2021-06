Attentat de London : « On revit le traumatisme de Québec »

Le crime, planifié et prémédité pour viser spécifiquement des personnes de foi musulmane, selon la Couronne, est non sans rappeler l’attentat de la grande mosquée de Québec il y a quatre ans, qui a fait 6 morts et plusieurs blessés.

On revit le traumatisme de l’attaque de Québec, mais aussi tout le combat contre la loi 21 qui nous a énormément affectés, déprimés. En plus des articles de journaux, des commentaires et des actes haineux produits dans la place publique. On vit avec beaucoup de stress , affirme la doctorante en psychologie de 27 ans, qui est née au Québec.

Tasnim, qui porte le voile, dit vivre des microagressions et du racisme au quotidien, allant de comportements déplacés à la discrimination à l’embauche. Malgré ses diplômes et ses qualifications, elle affirme avoir encore de la difficulté à passer l’étape de l’entrevue.

Il lui arrive également d’avoir peur pour son intégrité physique. Au lendemain de l’attaque de London, Tasnim a partagé sa réaction à chaud sur sa page Facebook. Parfois, tu te demandes pourquoi tu n’arrives pas à te détacher de ce réflexe limite délirant de te coller au mur en attendant le métro par peur qu’on te pousse dans les rails. Ou encore de donner toutes les priorités possibles aux voitures quand t’es en vélo ou à pied juste pour éviter de te faire défoncer , a-t-elle écrit.

Quand j'ai écrit ça, j'ai tellement eu de personnes qui ont confirmé ce qu'on vivait. On s'est dit : "notre peur est légitime". La peur est là. Le jour où ça s'est produit, je suis sortie de chez moi, mais je sais que d'autres filles avaient peur de prendre des marches , dit la jeune femme.

La colère monte

Idil Issa a cette chance de ne pas s’être sentie en danger, mais ce sentiment d’insécurité est répandu dans la communauté, dit-elle. Fondatrice de Femmes musulmanes contre le racisme, un organisme à but non lucratif dont l’objectif est de mobiliser les femmes contre l’islamophobie, elle a vécu les événements de London comme un choc .

Ça nous a tout de suite rappelé l’attentat de Québec , dit celle qui était jusqu’à récemment membre du Conseil interculturel de Montréal. Elle a démissionné puisqu’elle se présente comme conseillère aux prochaines élections municipales pour le parti Mouvement Montréal.

Idil Issa estime toutefois que le niveau de colère a atteint un nouveau pic. À titre d’exemple, relève-t-elle, le ministre Benoît Charette, responsable de la lutte contre le racisme au sein du gouvernement de François Legault, a été copieusement hué à l’une des veillées pour rendre hommage aux victimes de l’attentat.

La communauté attend de l'action [des gouvernements]. Par exemple, de former un groupe de travail qui examinerait le problème de l’islamophobie. Si on laisse la situation continuer comme ça, on va avoir plus d’incidents comme on a vu à London , dit-elle.

On n’est jamais à l’abri

Zabi Enâyat-Zâda a quitté son Afghanistan natal lors de l’invasion soviétique pendant les années 80, pour s’établir au Québec. Dans ce pays d’Asie centrale, les attentats perpétrés par les talibans, notamment, sont quotidiens depuis plusieurs décennies.

Chaque fois qu'il y a des attentats, ça me touche. Mais c’est sûr qu’on ne s’attendait pas à ce genre d’événement au Canada. Aujourd’hui, ça peut arriver n'importe où. On n’est jamais à l’abri , affirme le conférencier et coauteur du livre Afghan et musulman, le Québec m'a conquis.

Zabi Enâyat-Zâda est arrivé au Québec d'Afghanistan il y a 37 ans. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Zabi Enâyat-Zâda ressent particulièrement de l’empathie pour le survivant de l’attaque de London, un garçon de 9 ans laissé orphelin et toujours grièvement blessé. Ça laisse des traces. Moi, j'ai connu la guerre avec les Soviétiques à la fin des années 70-80, et après 30 ans, j’en fais encore des cauchemars. J’espère qu’il recevra l’aide nécessaire , dit-il.

Craint-il la montée de l’islamophobie en Occident? Tout ce qui vient de l'extrémisme me fait peur , lâche-t-il.

La montée des discours identitaires suscite l’inquiétude

La montée des tensions autour de l’islam partout dans le monde n’a pas épargné le Québec, dont le climat est particulièrement tendu depuis les débats sur la charte des valeurs québécoises en 2013, puis sur la Loi sur la laïcité de l’État (loi 21), adoptée en juin 2019 par le gouvernement de la Coalition avenir Québec.

Pendant le débat sur la loi 21, l’organisme à but non lucratif Justice Femme avait rapporté des centaines de cas d’actes haineux à l’encontre de Québécoises portant le hijab. Des actes commis dans un lieu de travail ou dans le transport en commun, notamment.

Si l’organisme en a recensé nettement moins ces derniers mois, ces données sont plus symptomatiques d’un monde mis en pause depuis le début de pandémie, soutient l'organisme à Radio-Canada.

Mohammed Barhone, qui a travaillé dans le milieu communautaire depuis toujours , est arrivé au Québec du Maroc il y a plus de 20 ans. Il se sent ici chez lui. Il s’inquiète néanmoins de la montée des discours identitaires et anti-immigration au Québec comme ailleurs dans le monde.

À chaque attentat, ce sont des actes solitaires, des personnes influencées par la polarisation sociale et les médias. Il faut travailler sur le message véhiculé par les médias, sur les messages qu’on adopte ou qui favorisent la division , estime le fondateur de Racines, association qui vise à favoriser l’intégration de la communauté maghrébine au Québec. Il a également été président de la Commission des communautés culturelles du Parti libéral du Québec jusqu’à l’année dernière.

Mohammed Barhone est président de l'association Racines. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Mohammed Barhone se réjouit tout au moins des accusations de terrorisme qui ont été portées contre l’Ontarien qui a fauché quatre vies à London. Dans le cas de la fusillade de Québec, la Couronne n’a pas déposé d’accusations de terrorisme.

Au moins cette fois-ci, les autorités ont eu le courage politique de dire que c’était un acte terroriste, au lieu de laisser la place à l'interprétation. On n’a pas laissé le temps au doute de s’installer , affirme-t-il. Mohammed salue néanmoins le courage du premier ministre de l’époque, Philippe Couillard, qui n’avait pas hésité à qualifier les actes perpétrés à la mosquée de Québec de terroristes .

Dans la foulée de l’attentat de London, des commentateurs politiques au Canada n’ont pas hésité à faire le lien entre la loi 21 au Québec et la tuerie survenue en Ontario.