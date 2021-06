Plus de 20 % des adultes en Ontario ont reçu les 2 doses de vaccin

La province atteint un nouveau sommet de vaccination pour le troisième jour de suite.

Jeudi, 210 638 doses des vaccins contre la COVID-19 ont été administrées, dépassant légèrement le record de la veille.

Plus de 75 % des 18 ans et plus en Ontario ont reçu au moins une dose et, un nouveau jalon, plus de 20 % des des adultes ont maintenant eu les deux doses nécessaires pour une pleine immunisation, souligne la ministre de la Santé, Christine Elliott.

L'Ontario accélère l'administration des deuxièmes doses pour offrir un maximum de protection contre les variants. Une citation de :Christine Elliott, ministre de la Santé

Jeudi, elle a annoncé que tous les 18 ans et plus seraient admissibles à une deuxième dose accélérée la semaine du 28 juin.

Toutefois, dans plusieurs régions, y compris Ottawa, il est déjà difficile de trouver un rendez-vous pour le rappel.

Toronto doit ajouter 90 000 places dans ses centres de vaccination pour les deux prochaines semaines.

Vaccin d'AstraZeneca Le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) ne recommande plus l’utilisation du vaccin d’AstraZeneca en deuxième dose, à moins qu’un vaccin à ARN messager (Pfizer et Moderna) ne soit pas disponible ou contre-indiqué. Alexandra Hilkene, l'attachée de presse de la ministre de la Santé Christine Elliott, indique que le vaccin d'AstraZeneca va continuer à être offert en Ontario pour les deuxièmes doses dans certains cabinets de médecin et pharmacies aux personnes « informées et consentantes ».

Devancer le déconfinement?

La province a maintenant atteint les deux cibles établies par le gouvernement Ford (70 % des adultes ayant une 1re dose et 20 % complètement vaccinés) pour passer à la deuxième étape du déconfinement, qui prévoit entre autres la réouverture des salons de coiffure et des parcs d'attractions, en plus d'autoriser les rassemblements de 25 personnes à l'extérieur.

Le premier ministre Doug Ford a dit jeudi qu'il discuterait avec le médecin hygiéniste en chef de la province, le Dr David Williams, de la possibilité de passer à la deuxième phase de la réouverture avant le 2 juillet. Il a raconté que sa femme et ses filles aimeraient bien que les salons de manicure et pédicure rouvrent rapidement.

Toutefois, son attachée de presse Ivana Yelich indique à Radio-Canada qu'aucune annonce ne sera faite vendredi.

Nouvelles infections

L'Ontario recense 345 nouveaux cas et 1 mort de plus vendredi.

Il y a 25 hospitalisations de moins, pour un total de 437.

Le nombre de patients aux soins intensifs continue également de diminuer, se chiffrant à 352 (-10).

Il y a 624 nouvelles guérisons. Le nombre de cas actifs est de 4110 (-280).

Un peu plus de 26 643 tests de dépistage ont été effectués au cours des dernières 24 heures.

