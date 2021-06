Ouvert ou fermé à la Fête nationale du Québec

COMMERCES

Plusieurs épiceries, magasins et des centres commerciaux seront fermés, le jeudi 24 juin. Ce sera la même chose pour toutes les succursales de la Société des alcools du Québec (SAQ). Les pharmacies et les petits commerces d’alimentation peuvent toutefois être ouverts.

Les banques et les caisses seront également fermées le 24 juin.

SERVICES D'URGENCE

À Québec, les services essentiels comme la police, la protection contre l'incendie et le traitement de l'eau continuent de fonctionner jour et nuit, selon l'horaire habituel. Pour toute urgence nécessitant l'intervention des policiers, des pompiers ou des ambulanciers, il suffit de composer le 911 en tout temps.

Pour les urgences concernant plutôt le réseau d’aqueduc et d’égout, l’éclairage des rues ou l’état de la chaussée, on appelle le 311, option 1.

À Lévis, les services essentiels sont maintenus selon l’horaire régulier. Pour les urgences relevant de la Ville, on fait le 311 ou le 418 839-2002.

COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

À Québec et Lévis, la collecte des ordures et des matières recyclables se fera selon l’horaire habituel dans tous les arrondissements. Les écocentres de Québec, de Lévis et de Saint-Lambert-de-Lauzon seront fermés le 24 juin.

STATIONNEMENT

À Québec, les stationnements dans la rue, devant les bornes de péage, seront gratuits, sauf dans la rue de la Maréchaussée, où le stationnement demeure payant en tout temps. Les stationnements se trouvant dans le parc des Champs-de-Bataille, qui ne sont pas, quant à eux, sous la juridiction de la Ville de Québec, demeurent payants.

Une tolérance est par ailleurs exercée, que l’on détienne ou non un permis de stationnement pour résidents, le 24 juin, dans les zones de stationnement limitées à 30 ou 60 minutes, ou encore celles réservées aux détenteurs de permis pour résidents.

Tous les autres règlements sur le stationnement seront appliqués.

TRANSPORT EN COMMUN

Jeudi, les autobus du Réseau de transport de la Capitale (RTC) circuleront selon l'horaire du dimanche. Pour plus d'information, contacter le service à la clientèle au 418 627-2511 ou visiter le rtcquebec.ca  (Nouvelle fenêtre)

À la Société de transport de Lévis (STL), on peut consulter l'horaire en vigueur sur le site interactif www.stlevis.ca  (Nouvelle fenêtre) .

SERVICES ADMINISTRATIFS

À Québec, tous les comptoirs de services situés dans les bureaux d'arrondissement sont fermés. Il en est de même pour la Cour municipale. Il est toutefois possible de payer une contravention au ville.quebec.qc.ca/services  (Nouvelle fenêtre) .

À Lévis, les services administratifs de la Ville sont également fermés. Plusieurs services demeurent toutefois accessibles sur le site de la Ville de Lévis  (Nouvelle fenêtre) , dont le paiement de contravention et les demandes de réclamation.

BIBLIOTHÈQUES DE QUÉBEC

Toutes les bibliothèques du réseau municipal de Québec et de Lévis seront fermées le 24 juin.

LOISIRS ET INSTALLATIONS SPORTIVES

À Québec, les installations sportives seront ouvertes si des activités y sont prévues. Il faut obligatoirement réserver sa place sur le site la Ville.

Comme les consignes sanitaires évoluent, il est néanmoins recommandé de vérifier les dernières mises à jour au ville.quebec.qc.ca/loisirs  (Nouvelle fenêtre) avant de s’y déplacer.

À Lévis, les centres communautaires, plateaux sportifs extérieurs et chalets municipaux sont ouverts. Il en va de même pour les piscines municipales. Les arénas sont toutefois fermés.