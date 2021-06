Noyade d'un élève : jour de deuil et dose d'amour à l'école Filteau

Le retour à l’école a été difficile ce matin à l’école l'école d'éducation internationale Filteau. Le personnel est arrivé plus tôt qu’à l’habitude pour parler de la noyade d’un des élèves de l’école, jeudi, lors d’une sortie scolaire. Des psychologues sont sur place pour venir en aide aux élèves et au personnel qui le souhaitent.

Leur camarade de classe a perdu la vie, jeudi midi, alors qu’il se baignait dans un lac à la base de plein air de Sainte-Foy. Les sauveteurs ont vu le garçon en difficulté, peu après 12 h 30. Ces derniers ont cependant perdu l'enfant de vue en se rendant sur place.

Des citoyens dans des embarcations ont aidé aux recherches et c'est l'un d'eux qui a retrouvé le garçon inanimé. Les sauveteurs ont amorcé les manœuvres de réanimation, mais sans succès.

La police de Québec est intervenu après qu'un enfant a été retrouvé inconscient. Photo : Radio-Canada / Steve Jolicoeur

Plusieurs parents et enfants étaient en larmes jeudi matin à leur arrivée, au lendemain du drame. Les mots sont parfois difficiles à trouver pour expliquer aux enfants ce qui s’est passé.

C'est un choc pour tout le monde. C'est difficile. Mes trois plus vieilles ont vécu cette expérience-là et ça a toujours bien été. Ça fait du mal à tout le monde. C'est un accident. C'est une fraction de seconde , a affirmé Anne-Lise Porson, une mère de famille en larmes croisée devant l'école.

C'est dur à avaler. On se met à la place des parents. On est tous des parents. C'est trop difficile. Je compatis avec eux et leur présente mes sincères condoléances , a ajouté un père encore affligé par cette mauvaise nouvelle.

Soutien psychologique

En début de journée, la classe du jeune disparu a lancé des avions de papier par une fenêtre de l'école, sur lesquelles des mots d'amour avaient été écrits.

Des psychologues, éducateurs spécialisés et psychoéducateurs sont présents à l’école vendredi. Il vont se rendre dans chaque classe pour parler aux élèves et échanger sur le drame. Un suivi psychologique individuel sera offert à ceux qui le désirent.

La petite Adja Sofiétou Mbaye fait partie de la même classe que le jeune disparu. Photo : Radio-Canada

La petite Adja Sofiétou Mbaye était présente quand l’accident est survenu.

Ils étaient proches de la ligne qu'il ne fallait pas dépasser. Ils ont demandé à tout le monde de sortir de l'eau. On n'avait même pas le temps de mettre nos chaussures, qu'il fallait quitter l'endroit. Les gens pleuraient. Je me suis sentie triste, nerveuse, je ne comprenais pas ce qu'il se passait , raconte-t-elle.

La jeune fille estime que l’aide psychologique fera du bien aux élèves et aux enseignants. Je pense que ça va peut-être les rassurer , souhaite-t-elle.

Prévention et sécurité

Tout comme la Société de sauvetage en marge du drame, plusieurs parents ont rappelé à leurs enfants les règles de sécurité à respecter lors de la baignade.

C'est un peu difficile. C'est quelque chose de décourageant. On pense aux parents, à toute la famille. On pense être dans un endroit sécuritaire, mais c'est hors de leur contrôle. Les enfants doivent porter des vestes de flottaison dans des situations comme ça , croit un parent, David Ortiz.

La direction de l'école et le Centre de services scolaire des Découvreurs ont préféré ne pas commenter.

Cette noyade s'ajoute à celle d'une fillette de 2 ans, à Wotton, au cours des 24 dernières heures. Près d'une vingtaine de noyades ont été signalées depuis le début de l'année 2021 au Québec, selon la Société de sauvetage.

Avec les informations de Marie-Pier Mercier