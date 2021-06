Le Val-Saint-François ajouté aux territoires à risque pour les tiques

Le RLS du Val-Saint-François a été ajouté cette année aux secteurs où un antibiotique peut être administré à la suite d’une piqûre par une tique.

On regarde la cartographie et la présence de la tique progresse chaque année. Ça continue à monter avec les changements climatiques. Une citation de :Dr Alain Poirier, directeur de la santé publique en Estrie

Les territoires de la Haute-Yamaska et de la Pommeraie étaient déjà des territoires où les tiques étaient particulièrement actives.

Cette cartographie est faite par l’Institut national de santé publique (INSPQ).

La direction de la santé publique de l’Estrie a remarqué une hausse des infections à la maladie de Lyme entre 2010 et 2019 où les cas sont passés d’un seul en 2010 à 202 en 2019. Il y a eu une diminution à 155 cas en 2020.

Les autorités de la santé publique invitent les amateurs de plein air à porter des vêtements longs et pâles lorsqu’ils se rendent en forêt. Appliquer un chasse-moustiques et rester dans les sentiers dégagés des boisés et des forêts sont d’autres conseils de prévention.