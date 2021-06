Des modes de transports hybrides ne sont pas les bienvenus à Regina

Les beaux jours voient l’arrivée de nouveaux modes de transport à Regina. Les planches à roulettes électriques de type hoverboard ou encore les unicycles électriques sont pourtant interdits d’utilisation dans les rues de la ville.

Nous commençons à en voir beaucoup plus sur les routes et les gens les utilisent parce qu'ils essaient d'être plus écologiques et de trouver d'autres moyens de transport , a déclaré l’agent de police de Regina, Greg Krawetz.

Des engins motorisés et donc interdits

Le Service de police de Regina a établi une liste des engins pour le moment interdits d’utilisation dans l’espace public. L’absence de détention d’un permis ou d’une autorisation officielle est l’un des arguments principaux de la police et de la Ville.

Les scooters et les véhicules motorisés comme les unicycles, les hoverboards et les trottinettes électriques ne peuvent pas être enregistrés en Saskatchewan. Les conduire dans des lieux publics tels que les parcs, sur les trottoirs, les autoroutes et les pistes cyclables est illégal , a rappelé Greg Krawetz.

Certains appareils permettent d’atteindre une vitesse égale à 50 km/h.

Sans règles autour de ces appareils, cela devient un problème de sécurité non seulement pour les personnes à bord de ces engins, mais aussi pour tous les usagers de la route , a expliqué l'agent Krawetz.

De possibles changements à venir

La mairesse de Regina, Sandra Masters, a déclaré jeudi que la Ville devrait travailler avec la province et SGI [la Société d'assurances de la Saskatchewan] s'ils devaient modifier le règlement de circulation .

[Les scooters] se déplacent à une telle vitesse qu'ils constituent en fait un peu un danger , a-t-elle déclaré.

Selon Sandra Masters, Regina et Saskatoon devraient se pencher davantage sur cette question des nouveaux modes de transport en 2022.