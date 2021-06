COVID-19 : une enquête ouverte après l’échec du transfert d’une patiente décédée

Selon le gouvernement provincial, Krystal Mousseau a souffert de conséquences graves et indésirables découlant des services de santé qui lui ont été fournis en mai.

La jeune femme de 31 ans est morte le 25 mai.

Soins communs Manitoba et Prairie Mountain Health continuent de revoir son cas, a déclaré un porte-parole de Prairie Mountain Health jeudi.

Lors de l’annonce de sa mort, la province avait affirmé qu’un patient stable en voie d’être transféré était soudainement devenu instable juste avant le décollage de l’avion.

La famille a, plus tard, confirmé qu’il s’agissait de Krystal Mousseau, tout en ajoutant que la jeune femme avait été placée dans un coma artificiel à l’hôpital de Brandon quelques jours avant la tentative de transfert.

Le but de l’enquête ne sera pas de trouver des coupables, mais de voir ce qui devrait être fait différemment afin d’apporter des améliorations. Les témoignages et les divers aspects de l’enquête resteront confidentiels pour encourager des discussions ouvertes et franches, selon un porte-parole de Soins communs.

Interrogations de la famille

La famille de Krystal Mousseau dit avoir beaucoup de questions.

Quelles sortes d’erreurs ont été commises? Comment auraient-ils pu éviter ça? Est-ce la conséquence du transport? , s’interroge la petite sœur de Krystal Mousseau, Kristy Mousseau.

La famille a demandé l’accès au dossier de santé de Krystal Mousseau et est toujours dans l’attente.

On est blessé et on veut des réponses. On ne veut pas que ce soit simplement considéré comme une mort liée à la COVID-19. Quelque chose a mal tourné , ajoute Kristy Mousseau.

Avec les informations de Karen Pauls