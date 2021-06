Julie Boulet refuse de se porter candidate à la mairie de Trois-Rivières

Il y a eu deux discussions. Une il y a quelques mois, et une plus récemment , a relaté Julie Boulet, en précisant que les plus récentes discussions ont eu lieu il y a quelques semaines .

Cette envie-là, ce goût-là [de servir], ce défi-là serait très intéressant, mais c’est tout le reste qui vient avec… je pense que j’ai donné. Ça demande tellement et tellement d’énergie [...] alors il faut le faire totalement en s’investissant à 200 % , a-t-elle expliqué.

Je pense qu’il faut qu’il y ait du sang nouveau, des idées nouvelles, de la jeunesse. Une citation de :Julie Boulet, ancienne ministre libérale

Elle croit que la présence d’un parti politique à Trois-Rivières est pertinente. Je pense que la Ville de Trois-Rivières est rendue là [...] Depuis les dix dernières années, il y a beaucoup de chicanes à l’interne qui ont empêché peut-être Trois-Rivières de se propulser vers l’avant comme elle aurait dû se propulser. Ça n’a pas toujours été constructif , a-t-elle commenté.

Elle appelle à plus de consensus et de collaboration au conseil municipal de Trois-Rivières pour que les dossiers avancent plus rapidement. Julie Boulet soutient qu’un parti politique pourrait aider à accomplir cet objectif.