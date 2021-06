Mobilisation estrienne contre les féminicides

C'était le cas jeudi à Sherbrooke, alors que des gens se sont rassemblés au centre-ville de Sherbrooke, pour dénoncer ces violences.

Ce rassemblement a été organisé en moins de 48 heures.

Ces personnes souhaitent qu’il n’y ait pas un féminicide de plus et veulent lancer un message qu’il est possible d’agir collectivement pour sauver une femme de la violence.

Il faut mettre fin à toute forme de violence faite aux femmes. Le milieu de la prostitution et de l’industrie du sexe sont très violents. On y a vu des féminicides. Une citation de :Kelly Laramée, porte-parole CVALACS de l'Estrie

L’événement visait également à honorer la mémoire de Nathalie Piché, la femme de 55 ans qui a été victime du 13e féminicide à survenir au Québec depuis le début de l’année.