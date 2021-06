Changements d'horaire du Ivan-Quinn : des résidents de l'île d'Entrée mécontents

La Coopérative de transport maritime et aérien (CTMA) a repoussé d'une heure le départ du navire de Cap-aux-Meules pour se rendre à l'île d'Entrée.

La liaison de retour de l'île d'Entrée vers Cap-aux-Meules est par le fait même retardée.

Le résident de l'île d'Entrée, Brian Josey, est mécontent de ce changement qui s'est fait presque sans préavis, estime-t-il.

C'est terrible que l'horaire change de cette façon. Une citation de :Brian Josey

Brian Josey, résident de l'île d'Entrée (archives) Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Il déplore également que le nouvel horaire n'accorde pas assez de temps aux résidents de l'île pour vaquer à leurs occupations à Cap-aux-Meules avant le départ du Ivan-Quinn en après-midi, même si celui-ci a été retardé de 30 minutes.

Selon M. Josey, cette modification de l'horaire des traversées a été annoncée uniquement trois jours avant son entrée en vigueur.

De plus, les changements d'horaire du navire sont intimement liés à celui du Madeleine II, tout récemment accosté au quai pour la saison estivale. Le départ vers Souris est maintenant affiché à 8 h depuis vendredi, alors qu'il se fait à 7 h en basse saison.

Le porte-parole de la Société des traversiers du Québec (STQ) soutient que les deux traversiers s'amarrent temporairement sur le même quai puisque les travaux pour adapter la rampe d'embarquement du Madeleine II ne sont toujours pas achevés.

Ce qui se produit c’est que le Madeleine II est beaucoup plus gros que le Madeleine I auparavant, donc au niveau de sa largeur, il dépasse sur la rampe d’embarquement côté Cap-aux-Meules du Ivan-Quinn. Ça fait en sorte que la CTMACoopérative de transport maritime et aérien doit concilier les deux navires et les deux traverses , affirme Bruno Verreault.

Le traversier Madeleine II doit s'amarrer temporairement au même quai que le Ivan-Quinn pour subir des travaux (archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Le Madeleine I a quitté l'archipel en mars dernier après 24 ans de service pour son démantèlement.

Par ailleurs, la CTMACoopérative de transport maritime et aérien avise que les traversées prévues le 21 et le 28 juin à bord du Ivan-Quinn seront pour les piétons seulement en raison de la présence du Madeleine II au quai de Cap-aux-Meules, ce qui empêchera l'utilisation de la rampe d'accès pour les véhicules.

La CTMACoopérative de transport maritime et aérien , qui gère la traverse, estime que le retour à l'horaire normal est prévu à la mi-septembre.

D'après les informations d'Isabelle Larose