Un rassemblement à Trois-Rivières pour dénoncer les féminicides au Québec

Cette mobilisation survient alors qu'un 13e féminicide a été commis à Québec cette semaine. Une mobilisation semblable avait eu lieu en avril dernier. La directrice de la Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie, Joanne Blais, se désole de voir que la situation ne s'est pas améliorée.

On s’était déjà mobilisés en avril dernier quand il avait eu une mobilisation après sept ou huit féminicides, et on espérait qu’avec ces actions-là, avec les annonces du gouvernement qui ont suivi pas longtemps après, que peut-être nous aurions une pause, qu’on éviterait d’additionner d’autres femmes à la liste. Finalement on voit que ce n’est pas suffisant , a-t-elle soutenu.

Pour contrer la violence faite aux femmes, Joanne Blais encourage à devenir un témoin actif, c’est-à-dire une personne qui va dénoncer toute situation de violence et de harcèlement qu’on peut remarquer . Selon elle, il faut refuser tout geste violent.

Il faut soutenir les victimes qui vivent ces violences-là. Il faut aussi les croire [...] Souvent, les victimes disent qu’on ne les croit pas, ne se sentent pas entendues ni crues. [De les croire], je pense que c’est la première étape. Une citation de :Joanne Blais, directrice, Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie

Elle invite à réfléchir sur la façon d’éduquer les garçons et les filles à des rapports égalitaires, mentionnant entre autres les rapports de domination et les comportements stéréotypés.

Le rassemblement est prévu au parc Champlain à 12 h 30. Une minute de silence en hommage aux victimes sera observée. Les participants sont invités à porter le ruban blanc, symbole de la lutte contre les violences genrées.