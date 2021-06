Vaccination : Toronto ajoute 90 000 rendez-vous pour les 2 prochaines semaines

Quelque 30 000 places seront ajoutées vendredi dans les centres d'immunisation de Toronto pour la semaine prochaine et 60 000 rendez-vous supplémentaires, lundi, pour la semaine du 28 juin.

La Ville cherche ainsi à répondre à la « demande sans précédent », alors que de plus en plus d'Ontariens sont admissibles à une deuxième dose accélérée face au variant Delta plus contagieux.

Le variant Delta constitue une véritable menace dans la lutte contre la COVID-19. La santé publique dit que la meilleure façon de combattre ce variant est de vacciner rapidement le plus de résidents possible avec les doses en stock , explique la Ville dans un communiqué.

