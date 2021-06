L’activité 1 000 000 de km ensemble de Pierre Lavoie s’amorce ce matin

Le directeur régional de la santé publique, le Dr Donald Aubin, et la mairesse Josée Néron seront notamment sur place, de même que les ministres Andrée Laforest et François Bonnardel. L’humoriste Philippe Laprise et le chef Louis-François Marcotte seront aussi de la partie, ainsi que plusieurs élèves du primaire.

Bouger pour la santé

Pendant trois jours, Pierre Lavoie incite les Québécois à bouger de façon à cumuler 1 000 000 de kilomètres, que ce soit en nageant, en marchant, en courant ou à vélo, seul ou avec sa bulle familiale. Les participants sont invités à inscrire le nombre de kilomètres parcourus sur le site web de l’événement.

L’activité a été créée l’an dernier à la suite de l’annulation du défi de 1000 km à vélo en raison de la pandémie. L’événement a l’avantage de ne nécessiter aucun rassemblement. En 2020, l’organisation avait doublé l’objectif fixé pour atteindre 2 057 136 kilomètres effectués par plus de 67 000 participants.

Cette fois, le grand manitou des saines habitudes de vie rêve de rallier pas moins de 200 000 participants.

Ça met une belle pression positive sur nos décideurs. Une citation de :Pierre Lavoie

Pierre Lavoie passera la journée au Saguenay-Lac-Saint-Jean où il visitera plusieurs écoles. Samedi, il sera notamment à Lac Delage en matinée et à Trois-Rivières en soirée. Puis, dimanche, il fera escale à Sherbrooke et à Montréal pour clôturer l’activité. Le Dr Horacio Arruda, les ministres Christian Dubé, Jean-François Roberge et Isabelle Charest seront entre autres à ses côtés pour marquer la fin de l’événement prévue à vélo.