COVID-19 : surmortalité de 5400 décès au Québec en 2020

Les auteurs du bilan définissent le concept de surmortalité comme le nombre de décès de toutes causes qui excède le nombre attendu et permet d’évaluer les impacts directs et indirects de la pandémie et de comparer les pays entre eux . Elle serait la mesure la plus neutre pour tracer un premier bilan de l’impact de la COVID-19 au Québec .

Ainsi, du 23 février 2020 au 2 janvier 2021, pas moins de 5400 décès ont été considérés comme excédentaires et attribuables à la pandémie, soit 9 % de plus que le nombre attendu en temps normal.

Dans le cas du présent rapport, la mortalité attendue a été calculée en fonction des chiffres des huit années précédentes. Le nombre attendu de décès prend en considération l’âge, les tendances annuelles et l’accroissement démographique , explique-t-on.

Ce portrait de la surmortalité reflète la situation au 2 janvier 2021 et suggère que, contrairement à plusieurs endroits dans le monde, il n'y a pas eu de sous-estimation du nombre du décès dus à la COVID-19 déclarés au Québec , mentionne également l'étude.

La COVID-19 a frappé fort dans les CHSLD du Québec lors de la première vague. Photo : Getty Images

Dur printemps 2020

Le printemps 2020 a été particulièrement sombre au Québec. Pour la seule période du 22 mars au 17 juin, la surmortalité a atteint un taux de 25 %, avec 4500 des 5400 décès compilés.

Le taux atteint 30 % chez les 80 ans et plus durant cette séquence difficile. Le fait que les personnes résidant en CHSLD aient été touchées de façon disproportionnée pendant la première vague explique ce résultat , signalent les auteurs.

La situation s'est par la suite résorbée à la deuxième vague, alors que le taux de surmortalité a chuté à 6 %, ou 1500 décès, du 13 septembre 2020 au 2 janvier 2021. Les disparités entre les groupes d'âge ont également disparu au cours de cette période.

La possibilité que la COVID-19 ait substitué le rôle de l’influenza et des autres virus respiratoires dans les décès chez les personnes plus vulnérables pourrait expliquer ce résultat , précise-t-on dans le rapport.

L'INSPQ prévoit produire de nouvelles analyses en tenant compte de la vaccination et de l'émergence des nouveaux variants.