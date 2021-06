Vaccination, dépistage : comment la COVID influencera-t-elle les politiques de santé?

Le déconfinement généralisé à l’approche de l’été ferait presque oublier que l’épidémie liée à la COVID-19 n'est pas encore terminée. Il est toutefois déjà possible d'en tirer quelques enseignements pour améliorer le futur de notre système de santé, assurent des médecins, surtout en matière de dépistage face aux variants.

Certes, la pandémie a exacerbé certains problèmes structurels comme la pénurie de personnel, notamment dans les rangs des préposées aux bénéficiaires, mais elle a aussi engendré une restructuration dont il faudrait tirer profit, explique le docteur François Marquis, au micro d’Annie Desrochers, à l’émission Le 15-18.

Selon le chef des services des soins intensifs de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, à Montréal, il serait dommage de se départir de certains dispositifs mis en place dans l’urgence sanitaire, comme les cliniques de dépistage.

D'autant que face au variant B.1.617, détecté au départ en Inde, et qui risque de devenir bientôt prédominant dans plusieurs régions densément peuplées du Canada, la question du dépistage reste d'actualité.

On devrait garder le concept d’avoir des cliniques de dépistages bourgeonnantes, conseille-t-il, car l’accessibilité va être importante si l’on veut continuer de dépister.

La pandémie offre la possibilité de mieux articuler le secteur de la santé, notamment en matière de vaccination et de dépistage, fait valoir le docteur François Marquis. Photo : Pamplemousse média

Mieux articuler les services en santé à l’évolution du contexte sanitaire s’avère nécessaire, précise le docteur Marquis. Selon lui, mieux vaudrait délaisser les centres de dépistage de masse à mesure que l’immunité collective progresse avec la vaccination, car cela permettrait de réaffecter le personnel vers des secteurs prioritaires.

Des gros centres de dépistage, ça demande énormément de ressources, en équipement et en personnel. Ce personnel-là, on aimerait bien le récupérer dans les hôpitaux. Une citation de :Docteur François Marquis, chef des services des soins intensifs de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Une fois la crise sanitaire jugulée, les cliniques de dépistage mises en place dans l’urgence pourraient rester utiles dans la maîtrise de futurs virus, défend-il, en évoquant une plus value dont il faudrait tirer parti pour la médecine d’après-pandémie.

Quant aux tests rapides, ils sont rentrés dans la culture populaire , observe le docteur; une adhésion qui pourrait être profitable si la population pouvait avoir accès à des tests rapides peu chers et fiables , souligne-t-il.

C’est une avenue à explorer, surtout dans un contexte où l’on a atteint une certaine immunité collective. Je pense que c’est une piste très intéressante , dit-il.

Vaccin, façon « deux en un »

Dans le même ordre d’idée, l’organisation de la vaccination gagnerait à être repensée au regard de la campagne vaccinale contre la COVID-19, poursuit-il.

On sait que, chaque année, on fait des vaccinations pour d’autres maladies, notamment l'influenza, je verrais très bien une stratégie similaire. Pourquoi ne pas vacciner simultanément influenza et COVID? Une citation de :Docteur François Marquis

L’émergence attendue de futurs variants doit également être prise en compte dans le déploiement des prochaines vaccinations, dit-il. La clé, c’est l'accessibilité [...] Pour les grandes villes, quelques grands centres de vaccination [se justifient], mais je pense que d’un point de vue provincial, il faut penser à des endroits multiples.

Dans cette optique, la vaccination en pharmacie, dont la proximité et l’accessibilité en ont fait le succès, serait un modèle à préserver, avance-t-il. Les gens vont à la pharmacie, ils ont confiance, ce sont des options à préserver. Ça nous a donné un grand coup de main dans la vaccination et ça reste l'un des points communautaires que les gens fréquentent naturellement.

Chien de garde

Au-delà des problématiques liées à l'organisation du système de santé, cette crise ouvre un questionnement sur le pouvoir accordé aux instances de la santé publique. Un pouvoir réel , qui est aussi une question politique , analyse le docteur François Marquis.

Quand ces décrets [en lien avec la COVID] vont retomber dans l’ombre, ce qui est important pour la santé publique, c’est de continuer ce qu’elle faisait, c’est-à-dire la surveillance, mais aussi une instance d’analyse et de rétroaction.