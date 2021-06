Cinq choses à savoir sur l'ail, ce bulbe millénaire

Les Britanno-Colombiens qui plantent des bulbes à l’automne salivent déjà à la perspective de la récolte, l’été suivant, puisqu'il faut attendre la saison chaude de juillet et d’août pour récolter, faire sécher et entreposer les gousses.

La récolte débute toutefois au printemps, avec la cueillette de la « fleur d’ail », cette savoureuse tige souple, la hampe, surplombée d’un petit bourgeon qu’il faut couper afin que le bulbe d’ail, toujours enfoui dans son terreau, puisse atteindre sa pleine maturité, l’été venu.

Alors que la saison des dégustations s’amorce, la chroniqueuse de Balade Gourmande pour l'émission Boulevard du Pacifique, Célyne Gagnon a déniché cinq choses à savoir sur l’ail.

Toxique ou pas?

Tranchons la question une fois pour toutes; le germe d’ail, ce petit bourgeon vert blotti au cœur des gousses, est-il toxique? Les experts s’entendent : le germe ne représente aucun danger pour la santé. Cependant, son goût amer ne disparaît pas à la cuisson et se fait sentir lors de la digestion. Pour les palais capricieux et les nez sensibles, il est donc sage de le retirer avant la consommation!

Des fleurs d'ail fraîches sont offertes dans plusieurs marchés de fermiers au printemps. Photo : Radio-Canada / CéLyne Gagnon

Un imposteur dans la plantation?

Il existe plus de 600 variétés d’ail cultivées dans le monde, mais l’ail éléphant, aussi connu sous le nom d' ail à grosse tête , est, botaniquement parlant, plus proche du poireau que de l’ail commun. De saveur plus douce que ce dernier, l’ail éléphant est surtout cultivé au Canada et sa récolte s’effectue à la fin de l’été.

Les mots à la bouche

Ce n’est pas pour faire la fine bouche, mais les amateurs d’ail voudront avoir le mot juste.

Bulbille : petit bourgeon en forme de bulbe qui se trouve au bout de la tige (fleur d’ail);

petit bourgeon en forme de bulbe qui se trouve au bout de la tige (fleur d’ail); Tête d’ail : le bulbe entier;

le bulbe entier; Caïeu : une gousse individuelle;

une gousse individuelle; Tunique : la pelure externe qui enveloppe les gousses;

la pelure externe qui enveloppe les gousses; Hampe : la tige souple et tordue qui pousse au sommet du plant d’ail;

De plus, si le pluriel ails est couramment utilisé par les botanistes, sachez que aulx est le terme pluriel classique.

Un mariage étonnant

La distillerie Wayward à Courtenay, dans l’île de Vancouver, propose une vodka étonnante : la Garstin’s Plunder parfumée à l’ail, avec les gousses de la ferme Garstin Garlic, située dans la vallée de Comox.

Fabriquée à partir d’un savoureux mélange de trois variétés d’ail (Leningrad, Italienne et Rocambole), cette vodka inédite chatouille les narines et les papilles. Environ 23 kilos d’ail cru ont servi à la fabrication des 400 bouteilles de cette édition spéciale, offerte en 2020!

Garstin's Plunder - vodka à l'ail cru de la distillerie Wayward Photo : Radio-Canada / Célyne Gagnon

Faut le faire!

Le Népalais Deepak Sharma Bajagain détient le record Guinness pour le plus grand nombre de gousses d’ail consommées en une minute : 34 gousses (on ne connaît cependant pas la taille des gousses consommées).

Néanmoins, si vous êtes gourmand et non glouton, sachez que la saveur de l’ail s’intensifie avec le temps. Aussi, mâcher du persil frais diminue la mauvaise haleine. Puis, n’oubliez pas de ne jamais conserver l’ail au frigo, car il germera!