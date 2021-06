Prendre les tortues en photo les met en danger, selon les Jardins botaniques royaux

En effet, révéler l'emplacement des nids de tortues pourrait être préjudiciable, selon l’organisation, qui a expliqué le lien de cause à effet ainsi :

Nos espèces de tortues indigènes sont ciblées par les braconniers pour le commerce et la consommation illégaux d'animaux de compagnie. Les braconniers surveillent les réseaux sociaux à la recherche d'étiquettes et d'images qui pourraient les aider à localiser les tortues et les nids.

Une citation de :Jardins botaniques royaux, dans un communiqué