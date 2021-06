Risque de feu de forêt extrême par endroits dans le Nord ontarien

Non maîtrisé : lorsqu’un nouveau feu de forêt apparaît, il est immédiatement classé comme non maîtrisé par le MRNFministère des Richesses naturelles et des Forêts , jusqu’à ce que des mesures d’extinction soient mises en œuvre. Il demeure non maîtrisé s’il ne semble pas ralentir sa progression en dépit des efforts d’extinction.