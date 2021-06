Des pirates ont volé les données de 2300 personnes au CIUSSS de l'est de Montréal

Une attaque informatique probablement lancée de l'Inde plombe le réseau de la santé de tout l'est de l'île de Montréal. Une riposte rapide a permis de récupérer une partie des données volées. Mais les renseignements personnels de 9 patients et de plus de 2340 médecins résidents qui y ont été formés depuis 2005 ont été dérobés.