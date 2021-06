L’hôpital pour enfants de Winnipeg se dotera d’installations dédiées aux Autochtones

Un besoin provenant du fait que, selon la fondation, les enfants autochtones ont entre trois et cinq fois plus de chances de souffrir de diverses conditions médicales graves telles que le diabète, les maladies cardiaques et respiratoires ou certains cancers.

Le nouvel espace vise donc à répondre aux besoins de cette population, explique la Dre Melanie Morris, première chirurgienne pédiatre autochtone au Canada et responsable du projet.

Elle dit d'ailleurs comprendre les enjeux qui touchent ces enfants.

Les enfants autochtones ne se sentent pas en sécurité dans cet établissement où nous les traitons, où ils viennent pour guérir , croit-elle.

La Dre Morris considère qu'un espace sécuritaire et rassurant pour prodiguer des soins peut aider à mener à la réconciliation.

L’Hôpital pour enfants de Winnipeg fournira 186 mètres carrés pour les nouvelles installations.

L’espace central permettra que des cérémonies, des séances éducatives ainsi que des soins spirituels autochtones soient offerts aux jeunes patients et aux membres de leurs familles. Le tout sera conçu par des designers autochtones.

Ce projet est présenté comme une réponse à l’appel à l’action numéro 22 de la Commision de vérité et de réconciliation du Canada, qui demande de reconnaître et d’utiliser des pratiques de guérison autochtone.

L’appel à l’action numéro 22 : Nous demandons aux intervenants qui sont à même d’apporter des changements au sein du système de soins de santé canadien de reconnaître la valeur des pratiques de guérison autochtones et d’utiliser ces pratiques dans le traitement de patients autochtones, en collaboration avec les aînés et les guérisseurs autochtones, lorsque ces patients en font la demande.

L'historienne Karine Duhamel souligne que la réconciliation passe par l'action.

Aller au-delà des mots : il faut que ça passe par l'action! Alors, le terme réconciliation, ça réfère au processus de réconciliation, mais vraiment aux actions qui animent la transformation et le changement , explique-t-elle.

La fondation a déjà amassé 225 000 $ pour le projet. Elle souligne toutefois que davantage de fonds sont nécessaires pour le mener à bien.

Alors que les personnes autochtones représentent 18 % de la population au Manitoba, 50 % des patients de l’Hôpital pour enfants de Winnipeg sont autochtones. Beaucoup proviennent de communautés isolées et du nord de la province.

