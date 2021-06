Le Western Standard présente ses excuses à Jason Kenney et à ses ministres

Le média de droite Western Standard retire officiellement un article qu’il a publié, la semaine dernière, dans lequel il alléguait que le premier ministre Jason Kenney et deux de ses ministres auraient secrètement fréquenté un restaurant alors que cela était interdit par les restrictions sanitaires.

Cette rétractation survient une semaine après que l'avocat du premier ministre a menacé le Western Standard de poursuite en diffamation pour son article.

Le président et éditeur du Western Standard, Derek Fildebrandt, a publié une lettre d’excuses sur les réseaux sociaux jeudi.

Pour notre histoire, le Western Standard s’appuyait sur plusieurs sources confidentielles. Bien que nous connaissions leur identité, nous n’avons pas été en mesure de corroborer correctement les affirmations de nos sources , écrit Derek Fildebrandt.

De plus, nous n’avons pas fourni aux personnes concernées par notre article l’occasion appropriée de répondre à des allégations sérieuses. Notre histoire n’aurait pas dû être publiée dans ces circonstances , ajoute-t-il.

Nous en prenons toute la responsabilité. Une citation de :Derek Fildebrandt, président et éditeur du Western Standard

Derek Fildebrandt ajoute qu’il révisera les procédures de vérification et de publication de son média pour s’assurer que de telles erreurs ne se reproduisent pas à l'avenir.

La porte-parole du premier ministre affirme accepter ces excuses et cette rétractation. Elle ajoute qu'il a conclu une entente avec le Western Standard et Derek Fildebrandt, dans laquelle ils s'engagent notamment à payer les frais d'avocats encourus et faire un don de 10 000 $ à l'organisme Hope Mission.

Tant que le Western Standard et Mr Fildebrandt respectent les termes de notre entente, nous considérons que cette affaire est close , écrit Jerrica Goodwin.

Derek Fildebrandt est un ex-député du Parti conservateur uni, dirigé par Jason Kenney. Le parti l’a empêché de revenir dans ses rangs après qu’il l’eut quitté dans la controverse, en 2017. Il a ensuite racheté le magazine en ligne Western Standard, qu’il dirige depuis.