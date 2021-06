Le projet du lac Osisko remporte le Prix du jury de la Fondation David-Suzuki

Le Collectif Territoire et ses partenaires souhaitent redonner ses lettres de noblesse au lac situé au centre-ville de Rouyn-Noranda pour le 100e de la municipalité, en 2026.

Une bourse de 5000 $ a été remise à l'organisme lors d'une soirée virtuelle en compagnie de David Suzuki et des Cowboys Fringants.

Les vainqueurs se sont démarqués par leurs efforts de mobilisation, leur grande ambition, ainsi que leur enthousiasme et l’espoir qu’ils et elles insufflent au sein de leurs municipalités et au sein du mouvement écologique au Québec , indique la Fondation David-Suzuki par voie de communiqué.

Le Collectif Territoire indique que le lac sera restauré grâce à une démarche créative impliquant la communauté rouynorandienne ainsi qu’un volet plus scientifique visant à restaurer les fonctions écologiques du lac.

Ça donne une belle visibilité au projet. Premièrement, parce que la Fondation David-Suzuki compte beaucoup de membres et de beaux réseaux de communications. C’est aussi la chance que ce projet-là a été lu et est maintenant connu de toutes les personnes qui formaient le jury et qui sont des personnes de qualité qui proviennent de plein d’organisations. David Suzuki lui-même connaît notre projet maintenant donc tout ça, c’est sûr qu’il y a forcément du positif qui va découler de ça , a indiqué Geneviève Aubry, directrice générale du Collectif Territoire, en entrevue à l’émission Des matins en or.

Nous sommes fiers et ravis de remporter le Prix du jury! Nous sommes aussi très reconnaissants envers tous nos partenaires et envers toutes les personnes qui soutiennent ce projet, qui y croient, s’y impliquent, donnent des conseils et des coups de main, nous encouragent et ont voté pour notre projet, un projet vivant, porteur de sens pour notre communauté et pour bien d’autres endroits dans le monde. Ce prix renforce notre motivation à poursuivre ce mouvement, et à travailler ensemble pour les écosystèmes et pour les communautés , affirme Patrick Martel, président du Collectif Territoire, via communiqué.

Le Prix coup de cœur a été remis au Comité Cyclo Nord-Sud de Québec, alors que le Prix jeunesse a été attribué à Les Alliés de la Mer, situés à Baie-Trinité, sur la Côte-Nord.