Rayannah en lice pour trois prix au Gala Trille Or samedi soir

L’artiste franco-manitobaine Rayannah pourrrait remporter trois prix au 11e Gala des prix Trille Or qui sera diffusé samedi soir sur Unis TV.

En plus d’être nommée dans la catégorie Artiste solo de l’année en compagnie de Mehdi Cayenne, Ponteix, Damien Robitaille et Anique Granger, Rayannah est aussi citée dans les catégories Chanson primée et Album.

Rayannah a reçu en tout 9 nominations aux prix Trille Or. Les six autres prix ont été remis aux artistes lors du gala réservé aux membres de l'industrie qui a eu lieu en mai.

Elle y a remporté deux Trille Or, dans les catégories Artiste solo ou groupe – pop et Export Ouest.

L’autrice-compositrice-interprète était également en nomination dans les catégories de l’industrie : Présence web, Coup de coeur des médias, Réalisation et arrangements (avec Mario Lepage) et Conception visuelle (avec SCKUSE).

Rayannah est présentement en résidence d’écriture à Québec dans le cadre du projet Escale en chanson chapeauté par le Festival de la chanson de Petite-Vallée, où elle retrouvera les bonheurs de la scène avec trois spectacles les 4, 7 et 10 juillet.

Une autre Franco-Manitobaine, Jocelyne Baribeau, sera aussi à l’honneur lors du gala des prix Trille Or. Le duo Beauséjour, qu’elle forme avec l’Acadien Danny Boudreau, se retrouve en lice dans les catégories Chanson primée et Groupe de l’année.

Le gala sera diffusé le 19 juin sur UNIS dès 18 h (HAC).