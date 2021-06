Deux patients en fin de vie meurent à l'urgence de l'hôpital de Chicoutimi

C'est ce qu'affirme l'agente syndicale pour Chicoutimi du Syndicat des professionnelles en soins du Saguenay-Lac-Saint-Jean (FIQ), Isabel Baron.

Ils ont eu des patients de soins palliatifs. Semblerait-il, en tout cas il y a des gens du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux qui ont fait des appels partout pour savoir s'il y avait des places pour ces gens-là dans les maisons palliatives ou même sur l'étage et il n'y avait pas de place. Ils n'ont pas réussi à en faire et malheureusement, les deux patients sont décédés, un après l'autre, à l'urgence, à travers tout le monde, à travers l'urgence qui est bondée. Les familles étaient là , a-t-elle raconté.

Au moins un des deux patients étaient atteints du cancer, a pu confirmer Radio-Canada par une autre source. Il serait mort sur une civière à l'urgence.

De son côté, le Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean confirme qu'il y a eu des décès à l'urgence, mais sans donner aucun détail sur les circonstances pour des raisons de confidentialité.

Par ailleurs, la situation demeure préoccupante dans les urgences de la région. Encore jeudi à Chicoutimi, des patients attendaient depuis plus de 48 heures.

La présidente-directrice générale du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux , Julie Labbé, devrait faire le point vendredi sur la situation dans les urgences et dans l'ensemble du réseau.

Selon des informations de Mireille Chayer et Michel Gaudreau