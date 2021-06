La facture du transport scolaire du midi pourrait coûter plus cher pour certains élèves

Depuis quelques années, le nombre d'élèves qui vont dîner à la maison en autobus ne cesse de diminuer. Selon les données du Centre de services scolaire Kamouraska–Rivière-du-Loup, ce nombre est passé de 2500 à 950 sur une période d'environ cinq ans. Pour la même période, le nombre d'enfants inscrits dans des services de garde sur l'heure du midi est en hausse.

Malgré ces données, les services offerts dans les milieux urbains comme dans les milieux ruraux n'ont pas été modifiés.

Pour la dernière année scolaire, le prix demandé par enfant pour le transport par autobus le midi était de 350 $. L'an prochain, ce prix demeurera le même en début d'année, mais les dirigeants du centre de services scolaire évalueront les coûts réels du service, ce qui pourrait faire passer la facture de 350 $ à un maximum de 500 $.

Le choix que les parents ont fait, c'est de garder une grande couverture pour couvrir tous les secteurs et toutes les écoles, mais évidemment ça implique plus de kilométrage donc on n'a pas modifié notre offre de service par rapport à l'an dernier. Donc nos coûts associés au [nombre de] kilomètres [parcourus] et au salaire étaient connus dès le départ , indique Antoine Déry, directeur général du centre de services scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup.

Une recherche rapide démontre que même à 350 dollars par élèves, le coût d'inscription pour le transport, demandé au Kamouraska et dans la région de Rivière-du-Loup, demeure élevé en comparaison avec celui des autres centres de services scolaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Plusieurs de ces organisations offrent aussi certains rabais lorsque plus d'un enfant d'une même famille utilise le service de transport sur l'heure du midi.

Au centre de service scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup, ce forfait disparaîtra l'an prochain. Une décision qui ne fait pas du tout l'affaire de parents qui doivent inscrire plus d'un enfant à ce service.

