Sébastien Audy ébranlé par la perte de son ami au Groenland

Le Belge Dixie Dansercoer était âgé de 58 ans. Avec Audy et la Néerlandaise Johanna Adriana Simone Maria, ils avaient comme objectif de traverser le Groenland en ski cerf-volant, un trajet de 2200 kilomètres. Il leur restait 443 kilomètres à parcourir.

Le tragique accident est survenu le 7 juin, au 31e jour de leur expédition après une journée durant laquelle ils avaient parcouru environ 75 kilomètres.

Nous sommes arrivés dans une zone où il y avait beaucoup de crevasses qui étaient recouvertes de neige. Après s’être consultés, nous avons décidé de ranger nos cerf-volants dans le traîneau d’expédition et après consultation, Dixie étant le chef d’expédition, il proposait de poursuivre à pied et de tirer à force d’homme le traîneau d’expédition. Et tout de suite après avoir commencé cette manoeuvre, à environ 100 ou 200 mètres, Dixie a malheureusement marché sur un pont de neige au-dessus d’une crevasse et est tombé, suivi de son traîneau , a raconté Sébastien Audy en entrevue au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis sa résidence de Washington.

L’aventurier saguenéen a immédiatement alerté les secours qui ont mis cinq heures avant d’arriver. Si Sébastien Audy a été en mesure d’entrer en communication avec son ami au cours de la première heure, l’équipe de sauvetage n’a ni réussi à lui parler, ni aperçu son corps, si bien que les recherches ont été abandonnées après quelques heures dans la crevasse d’environ 90 mètres. Seul le traîneau a été découvert.

Selon le Québécois, la cavité avait la forme d'un cône, ce qui signifie qu'en allant vers le fond, l'ouverture se rétrécissait. Il a dû se résigner à repartir sans savoir où se trouvait son partenaire.

Ça a été quelque chose de difficile pour moi de m’envoler en hélicoptère en sachant que mon compagnon était toujours au fond de cette crevasse. Une citation de :Sébastien Audy, aventurier

Avec le recul, Sébastien Audy, qui pratique ce type d’activités depuis une quinzaine d’années, croit que le trio s’était aventuré dans un secteur dangereux.

Dès qu’on s’approche des côtes, c’est à ce moment que la calotte glaciaire commence à se fissurer. Alors on était près de la côte ouest, donc sur le point d’arriver, peut-être deux jours plus tard. On était dans cette zone à risques. Probablement qu’on était trop sur le bord de la côte par rapport à où nous aurions dû nous situer. C’est un malheureux accident dans une zone qui malheureusement avait beaucoup de crevasses , a-t-il expliqué.

L’expédition se voulait par ailleurs une recherche sur les changements climatiques. Le groupe devait recueillir des échantillons de neige tout au long du voyager. L’objectif derrière la mission était d’étudier la variabilité des ions déposés à la surface et aussi à l’intérieur de la glace du Groenland.