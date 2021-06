Le pont couvert Leclerc levé et déplacé pour protéger le patrimoine

Cette opération a pour but de préserver le pont Leclerc, un des derniers ponts couverts au Québec. Cet été, on construira de nouvelles fondations et du platelage là où se trouvait le pont couvert.

Une fois les travaux terminés, le pont couvert Leclerc sera encore levé, déplacé, puis posé au-dessus du nouveau platelage.

Le pont couvert a été construit en 1927. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Le désir de conserver les ponts couverts s'inscrit dans une volonté de préserver le patrimoine bâti de la région. Ginette Coulombe, secrétaire administrative de la MRC d'Abitibi-Ouest, affirme que les ponts couverts font indéniablement partie du paysage de l’Abitibi-Ouest.

C’est vraiment l’image par excellence de la colonisation. Ces ponts-là ont donné accès à des ressources naturelles, mais aussi à la population. Ils ont permis une accessibilité à un territoire que l’on n'avait pas , dit-elle.

Ginette Coulombe indique que les ponts étaient autrefois utilisés pour des discours politiques, des fêtes, des spectacles et même par de jeunes amoureux pour se cacher des regards du village.

Au-delà même du transport, il y a tout un réseau d’événements sociaux qui se passaient là, ce qui fait qu’on a un attachement particulier à un pont couvert comme les gens dans les villages ont un attachement particulier à leur église. C’était en quelque sorte un lieu de rassemblement , mentionne-t-elle.

Un pont unique au Québec

Pour le ministère des Transports (MTQ), il était important que le pont Leclerc soit autoportant - c’est-à-dire qu’il se soutienne lui-même - afin de conserver le patrimoine.

Le pont couvert a été déplacé mercredi matin. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Le pont couvert a été construit en 1927 de façon à ce qu’il n’ait pas besoin d’être soutenu par une structure sous-jacente, comme l’explique le conseiller en communications au ministère des Transports, Luc Adam.

Le pont couvert va s’appuyer sur les fondations sur les deux rives et il va s'autoporter par-dessus le nouveau pont que l’on aura construit. Donc, on peut dire que les deux ponts ne se toucheront pas. La nouvelle structure que l’on va construire va supporter la circulation, et le pont couvert va être par-dessus, appuyé sur les deux culées, et il va être autoportant , précise-t-il.

Les ponts couverts, c’est vraiment un signe de liberté parce que les gens partaient de chez eux et allaient ici pour améliorer leur qualité de vie, pour repartir à neuf. Une citation de :Ginette Coulombe, secrétaire administrative à la MRC d’Abitibi-Ouest

Une fois les travaux terminés, le pont Leclerc deviendra le premier pont couvert sans limite de charge au Québec. Des travaux de réfection devaient y être effectués parce que sa limite de charge engendrait des problèmes.

Ça empêche tous les services municipaux. La Ville de La Sarre, sur le plan du déneigement et du transport des matières résiduelles, devait prendre des dispositions particulières pour assurer les services aux citoyens , indique Luc Adam.

On prévoit remettre le pont couvert à son emplacement original au mois de septembre.