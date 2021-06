Une quinzaine d'infirmières d'Europe pourraient rejoindre le CISSS-AT d'ici un an

Une quinzaine d'infirmières de France et de Belgique devraient rejoindre les rangs du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) d'ici l'été 2022.

L'établissement a mené une mission de recrutement virtuelle dans les deux pays en mai dernier.

La mission a été rendue possible grâce à la collaboration de Recrutement santé Québec, de l'Agence d'attractivité de l'Abitibi-Témiscamingue, du Carrefour jeunesse emploi et de la Mosaïque interculturelle.

Actuellement, il manque 200 infirmières dans les équipes du CISSS-AT, qui s'attend à devoir recruter plus de 500 infirmières dans 5 ans.

Pour faire face aux ruptures de services, le CISSS-AT se tourne vers la main-d'œuvre indépendante, qui plombe ses finances.

Les candidats d'Europe ont été sélectionnés, il ne reste qu’à entamer le processus d'immigration, qui pourrait prendre une année, explique le chef de service en attraction de main-d'œuvre, Vincent Béland.

C'est mission réussie, et le fait d'avoir 15 candidats avec qui on est en suivi, c'est une réussite. Reste à voir pour l'année qui s'en vient, parce qu'on parle d'un processus d'immigration de 8 à 12 mois avant l'arrivée des candidates et candidats et on souhaite conserver les candidats jusque là. Mais une chose est sûre, c'est aussi le rayonnement qu'a eu la région à l'international et les démarches qu'on poursuit à ce niveau-là aussi, c'est assurément une réussite , dit le responsable.

Formation accélérée

Le CISSS-AT a aussi d'autres pistes de solution pour recruter du personnel soignant.

Il y a notamment ce nouveau programme développé par le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, le DEC accéléré en soins infirmiers de 20 mois.

Les candidats auront des bourses de 10 000 $ offertes par le Cégep.

Les inscriptions se feront de juin à août 2021 pour un début de formation en janvier 2022.