L’annonce a été faite sur le compte Twitter de la province.

Le Manitoba a récemment été informé que les cargaisons de Pfizer ralentiront au début juillet. Nous nous attendons donc à ce que très peu de rendez-vous pour le vaccin de Pfizer soient disponibles dans les prochaines semaines , est-il indiqué.

La province ajoute que des milliers de rendez-vous pour le vaccin de Moderna seront disponibles à compter de la semaine prochaine.

Elle souligne que les deux vaccins à ARN messager sont interchangeables dans la plupart des cas.

Le vaccin de Pfizer-BioNTech est toutefois le seul vaccin approuvé pour les adolescents de 12 à 17 ans au Canada pour le moment.

Si vous avez 18 ans et plus, n’attendez pas Pfizer pour votre deuxième dose lorsque vous êtes admissibles — prenez un rendez-vous pour Moderna , dit la province. Pfizer et Moderna sont tous les deux sécuritaires, efficaces et interchangeables .

La province ajoute que de prendre le premier rendez-vous disponible permet d’être protégé contre la COVID-19 plusieurs semaines plus tôt, contrairement au fait d'attendre un vaccin en particulier.

Un point de presse est prévu jeudi après-midi à ce sujet.