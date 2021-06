Le Centre d'histoire Arvida inaugure son exposition

Une portion de l'église a été réservée pour présenter des éléments historiques entourant la création de la ville construite en 135 jours autour de l'aluminerie Alcoa, devenue Alcan. L'ancien village de Saint-Jean-Vianney est aussi à l'honneur.

Récemment, la Ville de Saguenay a d’ailleurs inauguré un monument pour commémorer le 50e anniversaire du glissement de terrain survenu en mai 1971. Nombre de sinistrés de Saint-Jean-Vianney avaient trouvé refuge à Arvida, nommément sur le Plateau Deschênes, où Alcan avait offert, à l’époque, plus d’un million de pieds carrés de terrains.

Le directeur du Centre d’histoire Arvida, Carl Gaudreault, a précisé que l'objectif de l'exposition est de permettre au public de plonger dans l’univers de l'ancienne ville de l'aluminium.

Il aimerait que l'église Sainte-Thérèse soit presque entièrement occupée par un musée en 2026, année qui marquera le 100e anniversaire de fondation de la cité du métal gris. Actuellement, une partie du temple est encore vouée au culte et l’immeuble demeure la propriété de la Fabrique Sainte-Thérèse. Toutefois, la Ville est pressentie comme la future propriétaire et des analyses du bâtiment sont en cours.

Quand on va avoir tout l’espace au complet, on va pouvoir faire des expositions sur des sujets d’Arvida. Peut-être sur les églises d’Arvida, sur les travailleurs, les commerces. On veut faire des expositions aussi sur la diversité parce qu’ici, il y avait des travailleurs de partout dans le monde qui avaient été engagés par l’Alcan , a expliqué Carl Gaudreault.

Arvida a été nommée 13e arrondissement historique du Québec par le ministère de la Culture et des Communications en 2018. Le secteur patrimonial a aussi reçu le titre de lieu historique par Parcs Canada et a obtenu la reconnaissance officielle de la Ville.

