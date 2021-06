Le CCNI ne recommande plus le vaccin d'AstraZeneca en deuxième dose

Le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) ne recommande plus l’utilisation du vaccin d’AstraZeneca en deuxième dose, à moins qu’un vaccin à ARN messager soit inaccessible ou contre-indiqué.

Ses membres invitent maintenant les provinces à privilégier les sérums produits par Pfizer et Moderna lors de l'administration de la seconde dose, et ce, même si la personne vaccinée a reçu celui d'AstraZeneca (ou le Covishield, sa version indienne) en première dose.

Cette nouvelle consigne, publiée sur le site du gouvernement canadien  (Nouvelle fenêtre) , est conforme à celle émise mercredi par le Comité sur l'immunisation du Québec (CIQ) de l'Institut national de santé publique (INSPQ).

Or, le ministre de la Santé Christian Dubé a expliqué jeudi qu'il s'agissait d'une « erreur de communication » et que les Québécois ayant reçu une première dose d'AstraZeneca pourraient comme prévu en recevoir une deuxième s'ils le souhaitaient.

Au moment d'écrire ces lignes, M. Dubé n'avait pas encore réagi à la nouvelle consigne du CCNIComité consultatif national de l'immunisation .

Les nouvelles recommandations du CCNIComité consultatif national de l'immunisation sont fondées sur des preuves de plus en plus nombreuses qu'une deuxième dose de vaccin à ARNm produit une réponse immunitaire plus forte, fait-on valoir.

Le risque – faible mais sérieux – de former un caillot sanguin induit par l'administration du vaccin d'AstraZeneca a également penché dans la balance, précise-t-on.

