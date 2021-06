La Coop de l’Arrière-Pays : faciliter les expériences plein air en Abitibi-Témiscamingue

L’organisme à but non lucratif a pour mission de créer une culture de plein air sur le territoire de l’Abitibi-Témiscamingue, en mettant sur pied, par exemple, des expériences en nature.

Il s’agit d’un projet sur lequel travaillent plusieurs partenaires depuis deux ans, en lien avec le développement du pôle aventure-nature au Témiscamingue.

Partir à la découverte du territoire de l’Abitibi-Témiscamingue en canot ou à vélo, c’est notamment ce que propose la Coop de l’Arrière-Pays par l’offre de forfaits plein air guidés ou autoguidés.

On va avoir des activités autoguidées où le circuit est déjà tracé, planifié, il y a une durée dans le temps. On offre une sécurité en louant des équipements de communications satellitaires. Il va y avoir un aspect sécurité pour les gens qui partent sans guide. Pour les gens qui veulent plus d’encadrement, on va avoir des activités guidées , explique le directeur, Danny Laperrière.

Une grande remise a été installée à Ville-Marie. À cet endroit, on peut y louer des vélos, des canots, des vestes de flottaison et de l’équipement pour le camping sauvage. Même si la Coop est localisée à Ville-Marie, sa mission se déploie sur tout le territoire.

Du prêt d'équipements de plein air est disponible sur place. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Le quartier général se trouve au Témiscamingue, c’est logique, c’est la locomotive du plein air. La population ici a ciblé le plein air comme une voie de son développement. Mais les opérations seront déployées sur l’ensemble du territoire. Ça nous fait un territoire exceptionnel à explorer et à offrir, avec un beau leadership au Témiscamingue , se réjouit la consultante en développement plein air chez Tourisme Abitibi-Témiscamingue, France Lemire.

Empreinte d’émotions lors du lancement, France Lemire affirme que l’équipe derrière la coopérative, composée de plusieurs bénévoles, a travaillé très fort pour offrir un tel résultat. Le contexte pandémie n’a pas toujours été un élément facilitateur.

Site web transactionnel

L’organisme offrira aussi un service de navette routière et de transport de bagages. Deux roulottes, pour l’hébergement, seront également aménagées à Angliers, en location. Il sera possible de réserver des forfaits ou de louer des équipements via un site Internet transactionnel dès la semaine prochaine.

[Nos forfaits], on veut que ce soit la raison du voyage des touristes pour se rendre en Abitibi-Témiscamingue, venir vivre une aventure. Il faut leur offrir plusieurs jours en nature. Le site va offrir ça également , ajoute France Lemire.

La coop offre des forfaits d'aventure, du transport de bagages, de la location d'équipements, des ateliers et formations ainsi que de l'hébergement, entre autres. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Des ateliers éducatifs et des formations seront organisés au courant de la saison estivale.

La vision de la Coop de l’Arrière-Pays est large et à long terme. Elle souhaite établir des pôles de services dans toutes les MRC de la région.