L’Île-du-Prince-Édouard précise les conditions d'entrée pour les voyageurs

L’Île-du-Prince-Édouard ouvrira ses frontières avec les provinces de l’Atlantique et les Îles-de-Madeleine, mais il ne sera pas si simple de s’y rendre. Le gouvernement provincial exigera de tous les voyageurs de 12 ans et plus d'obtenir le PEI Pass, un document d’inscription comprenant une preuve de vaccination et un test de dépistage à l’arrivée.