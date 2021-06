La Coupe Vanier disputée au PEPS le 4 décembre

C’est très symbolique que nous relancions le sport ici au stade Telus de l’Université Laval , a lancé jeudi le directeur des communications d’U Sports, John Bower, décrivant la ville de Québec comme un marché unique pour le football universitaire canadien.

Annulé pour la première fois en 55 ans, l’automne dernier, le match de la Coupe Vanier revient donc à Québec pour une 3e édition consécutive. Après le match de 2019, l’organisation du Rouge et Or avait manifesté son désir de prendre une pause de son rôle d’hôte, notamment parce qu’elle était incapable de convaincre U Sports de réduire les garanties financières demandées au comité organisateur.

Le contexte de la pandémie a toutefois forcé l’organisme canadien à revoir sa grille tarifaire, a pointé la directrice du service des activités sportives de l’Université Laval, Julie Dionne, sans rentrer dans les détails financiers.

Pour le Rouge et Or, accueillir à nouveau le match de la Coupe Vanier est une façon de donner espoir aux étudiants-athlètes après une année très difficile, a-t-elle expliqué, en plus d’offrir un événement d’envergure aux partisans.

Du football en décembre

Avant que l’Université Laval ne manifeste son désir d’organiser la Coupe Vanier, U Sports avait initialement décidé de la confier aux gagnants de la Coupe Mitchell entre les champions des conférences de l’Ontario et de l’Atlantique

Une telle décision aurait toutefois empêché tout préparatif avant la semaine précédant le match. Un défi logistique qui soulevait des inquiétudes à U Sports, a avoué John Bower, jeudi.

Les joueurs du Rouge et Or Duane John, Alexandre Vandette et Samuel Lajoie, deux jours avant le match de la Coupe Vanier disputé dans le froid, en 2006, à Saskatoon. Photo : La Presse canadienne / GEOFF HOWE

À Québec, les organisateurs ont bon espoir de pouvoir tenir les événements et les festivités habituelles, notamment le banquet des étoiles. La date du 4 décembre sera la plus tardive de l’histoire de la Coupe Vanier, mais le championnat a déjà été disputé dans la neige, a rassuré M. Bower, blaguant qu’il arriverait à Québec avec une pelle. On vit dans un pays nordique , a-t-il rappelé.

Quelle capacité pour le stade Telus?

Quant à la foule qui pourra prendre place dans les gradins du stade Telus, Julie Dionne s’est dite optimiste, s’attendant à des gradins remplis à au moins 50 % de leur capacité. Pour le moment toutefois, uniquement les détenteurs d'abonnements de saison du Rouge et Or pourront acheter des billets.

C’est sûr qu’on va vouloir avoir du monde , a pour sa part lancé le président du comité organisateur de la 56e Coupe Vanier, l’ex-joueur de ligne offensive du Rouge et Or Richard Bélanger.

Joueur de ligne offensive du Rouge et Or de 1997 à 1999, Richard Bélanger est le président du comité organisateur de la 56e Coupe Vanier. Photo : Radio-Canada / Guillaume Piedboeuf

Associé chez Levio et vainqueur de la Coupe Vanier en 1999, ce dernier fait partie d’un groupe d’anciens joueurs maintenant membres de la communauté d'affaires qui s’étaient mobilisés pour organiser un tournoi de football au Peps, ce printemps. Si le projet n'a finalement jamais vu le jour, les ex-protégés de Glen Constantin ont tout de même décidé de rester impliqués.

Quant à la date du début de la saison régulière dans le football universitaire canadien et le nombre de matchs qui seront joués, ils pourraient différer d’une conférence à l’autre. Le Réseau du sport étudiant du Québec planche toujours sur différents scénarios.