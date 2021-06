Esclavage infantile : la Cour suprême américaine épargne deux entreprises

Le plus haut tribunal des États-Unis a débouté, jeudi, des plaignants qui accusaient deux importantes entreprises agroalimentaires, Nestlé USA et Cargill, de complicité d'esclavage d'enfants dans des plantations de cacao de Côte d'Ivoire.

Originaires du Mali, les six plaignants, qui affirment avoir été eux-mêmes victimes d'exploitation pendant leur enfance, arguaient que les deux sociétés avaient tiré profit du travail forcé des enfants et l'avaient même facilité.

La Cour a jugé que les activités des deux entreprises, qui achètent leur cacao auprès de fermes auxquelles elles procurent de l'équipement, n'étaient pas liées de façon suffisante aux abus allégués pour les sanctionner.

Les plaignants réclamaient des dommages et intérêts, disant avoir été victimes de la traite d'êtres humains, contraints de travailler de longues heures dans des cacaoyères ivoiriennes et enfermés à clé pendant la nuit.

Nestlé USA et Cargill avançaient de leur côté que de telles poursuites devaient être intentées contre les trafiquants d'être humains et les fermiers impliqués, mais pas contre les corporations.

Selon les avocats des six plaignants, les multinationales du chocolat devraient exercer une plus grande surveillance sur leurs fournisseurs de cacao en Afrique de l'Ouest, où près des deux tiers du cacao mondial sont cultivés et où le travail des enfants est un problème connu.

Les plaignants avaient intenté une action en vertu d'une loi de 1789 qui permet aux tribunaux fédéraux d'entendre toute action civile intentée par un étranger pour un préjudice, commis en violation du droit des nations ou d'un traité des États-Unis .

Mise en veilleuse jusque dans les années 1980, la loi a ensuite commencé à être invoquée dans des causes relatives aux droits de la personne. En 2004, la Cour suprême a statué que certaines plaintes pouvaient être autorisées en vertu de la loi, mais elle a depuis réduit sa portée.

Un problème aigu

Malgré les engagements pris par l'industrie au cours des dernières décennies, le recours aux enfants comme main-d'œuvre dans les plantations de cacao, notamment ouest-africaines, reste très répandu.

Selon les estimations mises de l'avant par le département américain de Travail, près de 1,6 million d'enfants sont employés dans les exploitations cacaoyères de la Côte d'Ivoire et du Ghana.

Quelque 43 % d'entre eux sont de plus utilisés pour des activités considérées dangereuses, impliquant l'exposition à des produits chimiques, le transport de charges lourdes, la manipulation d'outils acérés ou la culture sur brûlis.