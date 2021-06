Vision maritime : Québec investit près d'un milliard

Cette vision, qui prend pour nom Avantage Saint-Laurent, a pour objectif, selon Québec, d’allier performance économique, respect des écosystèmes et des communautés riveraines, comme Trois-Rivières, sur le fleuve Saint-Laurent.

Le Port [de Trois-Rivières] fait partie, pour moi, de cette vision-là innovante et inclusive , a souligné le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Jean Boulet, en point de presse jeudi.

Le plan dévoilé pour réaliser cette vision se pose notamment sur trois axes principaux, dont des investissements de 300 millions de dollars pour doter le Saint-Laurent d'infrastructures modernes et de 232 millions de dollars pour faciliter la navigation et protéger les écosystèmes.

Un soutien financier de 394,4 M$ est aussi accordé aux communautés maritimes dans un but de développement durable.

La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, a affirmé vouloir miser sur l'économie bleue afin d’ouvrir une voie de prospérité et de croissance à la province.

« Avantage Saint-Laurent est pleinement en cohérence avec la volonté gouvernementale d'accélérer la relance économique, de stimuler la création d'emplois valorisants et de soutenir la croissance durable des régions et des villes riveraines », dit Mme Chantal Rouleau, par voie de communiqué.

Des consultations publiques avaient eu lieu en 2019 afin de sonder les besoins d’organismes en tout genre, liés de près ou de loin au secteur maritime.