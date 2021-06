Finies les Journées de Saint-Jean et place aux peuples autochtones à T.-N.-L.

La capitale de Terre-Neuve-et-Labrador a annoncé lundi que les Journées de Saint-Jean (St. John's Days) n'auront plus lieu. L'événement se tenait généralement vers la fin de juin et était associé de près à l'arrivée de Jean Cabot en 1497 et au jour férié connu jusqu'à tout récemment sous le nom de journée de la découverte à Terre-Neuve-et-Labrador.

Cela dégage un peu d'espace pour permettre aux peuples autochtones de s'inscrire dans le cadre urbain , estime Jordan Lawrence de la coalition First Voice, un regroupement d'organisations et de communautés autochtones à Saint-Jean à Terre-Neuve-et-Labrador œuvrant pour la vérité et la réconciliation, et pour faire place à d'autres façons de penser .

Jordan Lawrence est un membre de la Première Nation Qalipu Mi’kmaq, avec des racines Mi'kmaq, anglaises et françaises. Il est aussi un défenseur des droits des personnes qui vivent avec des difficultés liées à la santé mentale et aux dépendances, et il veille au développement de politiques en région et dans les milieux ruraux.

L'annonce faite par la Ville de Saint-Jean à Terre-Neuve tombe à point, selon Jordan Lawrence. Il rappelle que la Journée nationale des peuples autochtones du Canada et les Journées de Saint-Jean sont soulignées le 21 juin.

Cela répond à l'appel à l'action numéro 47 du rapport de la Commission Vérité et réconciliation, dans lequel il est demandé aux gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et municipaux, de rejeter les concepts ayant servi à justifier la souveraineté européenne sur les peuples et les territoires autochtones, comme la doctrine de la découverte. Une citation de :Jordan Lawrence, coalition First Voice

Lorsque les dirigeants locaux passent à l'action, cela démontre qu'ils y ont réfléchi et qu'ils ne prennent pas cela à la légère, affirme M. Lawrence. Les peuples autochtones souhaitent qu'on reconnaisse le fait qu'on a nié leur existence sur ce territoire et que c'est encore le cas aujourd'hui, jusqu'à un certain point.

Selon Justin Campbell, directeur de la recherche et des revendications au sein du groupe First Light, un des membres principaux de la coalition First Voice, la décision de la municipalité concrétise les engagements qu'elle a déjà pris, par exemple une promesse de consolider les relations avec la communauté autochtone en pleine expansion en milieu urbain et de renforcer l'inclusion.

La Ville s'était engagée envers une décolonisation en adoptant des pratiques pour [s'ouvrir aux peuples autochtones] et contrer le racisme. Cette annonce le démontre , dit-il.

En entrevue à la CBC, le maire Danny Breen a déclaré que la municipalité et les événements qu'elle propose doivent refléter la diversité culturelle de la communauté. La décision d'annuler les Journées de Saint-Jean vise à concentrer l'attention sur les peuples autochtones et éviter qu'un autre événement ne fasse concurrence. Nous souhaitons que notre communauté soit inclusive et accueillante.

En août 2018, le conseil municipal a adopté une résolution pour abandonner le terme jour de la Découverte à Terre-Neuve-et-Labrador et deux ans plus tard, il a fait savoir qu'un nouveau nom serait désigné, en consultation avec des groupes autochtones.

Selon la municipalité, l'adoption d'un nouveau nom pour ce jour férié constitue un jalon important dans le processus de réconciliation avec les peuples autochtones de la province. La municipalité est à mettre au point une autre proposition pour continuer à célébrer les diverses communautés qui la constituent.

La Ville de Saint-Jean à Terre-Neuve entend toujours organiser divers événements pour ses résidents cet été.