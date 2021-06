Québec investit 2,1 milliards pour la construction et la rénovation d'écoles

Près de 885 millions de dollars iront à la construction de dix nouvelles écoles primaires, dont huit en Montérégie, et à l'agrandissement de dix autres écoles primaires à travers la province.

Le ministre s'est toutefois défendu de privilégier la Montérégie, rappelant que la première année d'investissements avait surtout bénéficié à la région de Montréal, où il y avait un grand rattrapage à faire et que d'autres années avaient été plus avantageuses pour la couronne nord.

Mais surtout, il a invoqué la mise en place de critères très précis pour évaluer les projets, lançant au passage une pointe aux gouvernements précédents.

Je ne sais pas trop comment on faisait si ce n'était pas sur des critères objectifs, je n'ose pas imaginer quels critères ils utilisaient; maintenant, les fonctionnaires analysent chacun des projets de tous les Centres de services scolaires en fonction du manque de classes, depuis combien de temps il y a des débordements d'élèves, prévisions sur cinq ans, indice de vétusté, présence de modulaires, disponibilité du terrain et on arrive avec une cote sur cinq.

Après avoir répondu à d'autres urgences, cette année, c'étaient les projets montérégiens qui se qualifiaient selon des critères objectifs. Une citation de :Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation.

Rénovations facilitées

Les écoles du reste du Québec ne seront pas privées pour autant, puisque 1,2 milliard de dollars seront consacrés à la rénovation de centaines, sinon de milliers d'écoles québécoises à travers la province, un parc immobilier dont l'entretien accuse un important retard.

On investit davantage dans le maintien d'actifs, dans les rénovations et l'entretien que dans la construction [...] pour résorber ce qu'on appelle le déficit de maintien d'actifs qui a été creusé malheureusement dans les années précédentes , a mentionné le ministre Roberge.

Celui-ci n'a pas manqué de rappeler au passage qu' en trois ans, c'est 8,7 milliards de dollars que le gouvernement aura investis. C'est plus que les précédents gouvernements dans les huit dernières années .

Une nouvelle réglementation donnera d'ailleurs plus de latitude aux centres de services scolaires pour aller de l'avant avec des rénovations, alors que tous les travaux dont les coûts sont inférieurs à 5 millions de dollars pourront être entamés localement, sans devoir passer par le lourd processus de validation du ministère de l'Éducation.

Fait à noter, les sommes annoncées jeudi ne visent que les écoles primaires, les travaux d'infrastructures dans les écoles secondaires étant financés par une autre enveloppe.

La qualité de l'air sera évaluée

Par ailleurs, Jean-François Roberge a indiqué que l'appel d'offres pour des appareils d'évaluation de la qualité de l'air dans les classes est en préparation et sur le point d'être lancé.

Sévèrement critiqué pour la gestion de la ventilation et de la qualité de l'air dans les écoles au cours de la dernière année, M. Roberge a assuré que cette situation serait corrigée dans les plus brefs délais.