Cinq innovations technos présentées au VivaTech en France

1- Grow Your Own Cloud

Grow Your Own Cloud ( faites pousser votre propre nuage ) est une jeune pousse fondée par Monika Seyfried, dont l'objectif est de stocker des données dans l'ADN d'organismes vivants.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Testé pour le moment sur des plantes, le projet est encore dans sa phase embryonnaire. Il s'agit d'insérer un petit fichier, comme une photo ou un texte, en le transcrivant en format numérique. Ensuite, les scientifiques du laboratoire construisent l'ADN qui correspond au fichier, pour ensuite l'injecter dans la plante.

Nous vivons dans un monde où les données polluent. Cette innovation permettra de diminuer les conséquences environnementales des données , espère Monika Seyfried.

2- AI Pod

L'AI Pod, pour Artificial Intelligence Pod, développée par Bodyo, est une grande cabine blanche arrondie, éclairée à l'intérieur par un néon bleu. Elle permet de faire un bilan de santé et une téléconsultation médicale.

En 6 minutes, elle prend 26 mesures [dont] le poids, la taille et la pression artérielle. Elle cherche même de potentielles maladies et, si elle ne trouve rien, elle entre dans un mode de prévention , explique son créateur, Patrice Coutard.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

La cabine a été imaginée pour être mise à la disposition des pharmacies ou des hôpitaux, et ce sera chose faite à partir du 1er novembre 2021. Les premières cibles de Bodyo sont les régions moins bien desservies par les services médicaux et les zones géographiques dans lesquelles les hôpitaux sont surchargés, afin de soulager le personnel soignant en laissant l'AI Pod faire les diagnostics de base.

3- Crystal Man

Le Crystal Man est un écran de 86 pouces permettant de diffuser des hologrammes humains en direct, une nouveauté de l'agence Fosfor, qui œuvre dans la création de nouvelles expériences à l’aide des technologies émergentes.

Cette innovation, offerte prochainement pour les entreprises, est censée permettre à une personne de se présenter en direct et d'interagir avec une autre personne à partir de n'importe où dans le monde, selon Cédric Besacier, le cofondateur de la jeune pousse.

Cédric Besacier a développé six hélices holographiques serties de lumières DEL et d'un microprocesseur dans le moteur de chacune d’entre elles, qui vient afficher le pixel au bon endroit afin de former le texte voulu dans la couleur souhaitée.

4- Lexilight

Lexilife est une société dont la première innovation porte sur la dyslexie, ce trouble qui touche de 5 à 10 % de la population mondiale , selon le président-directeur général Julien Legras, et qui porte sur la difficulté de l'apprentissage, du décodage et de la compréhension de la lecture.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

La Lexilight est une lampe, déjà sur le marché, qui possède une technologie de lumière modulée et pulsée permettant d'envoyer une information au cerveau qui va atténuer les effets de la dyslexie en adaptant l'œil à une vision dite classique .

5- The Box

The Box est un emballage solide et réutilisable, créé et déjà testé pour remplacer le carton, selon ce qu’explique Kavya Mohan, responsable de LivingPackets France, la société qui développe ce produit depuis quatre ans.

Le principe est simple : on achète un produit livré par The Box, on télécharge l'application pour le géolocaliser et le recevoir, puis on réutilise l'emballage pour le colis suivant, qui sera envoyé à quelqu'un d'autre.