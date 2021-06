Les spectacles d'Éric Lapointe à l'Amphithéâtre Cogeco annulés

Une mobilisation s’organisait pour demander l’annulation du spectacle d'Éric Lapointe prévu le 24 juin. Le chanteur a plaidé coupable l’automne dernier à des accusations de voies de fait sur une femme.

La Corporation des Évènements de Trois-Rivières a mentionné ne vouloir faire aucun commentaire sur le sujet.

Le fait que la salle de spectacles soit financée en partie par la Ville de Trois-Rivières et que le spectacle soit associé à la Fête Nationale a créé un malaise. Même si la justice a suivi son cours, la programmation du spectacle ne passait pas pour l’organisatrice de la mobilisation, Valérie Deschamps, jointe avant l'annonce des annulations.

« C'est une question morale en fait, c'est pas une question légale. Si nos valeurs et notre morale nous dit: Me semble que c'est un peu tôt. Et bien c'est un peu tôt. C'est juste une question de cohérence aussi avec les valeurs qu'on dit défendre en tant que société et en tant qu'institution. Donc, c'est pas une question légale, le système de justice a ses propres problèmes et c'est un autre dossier qui devrait être réglé, mais d'un point de vue sociétal, je crois qu'on a des comptes à rendre à la société. On doit être tissés serrés, pour reprendre le slogan de la Fête Nationale, envers les femmes qui sont victimes de violence », a-t-elle mentionné.

Plus de détails à venir