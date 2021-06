Un demi-million pour soutenir des initiatives régionales en immigration

La ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Nadine Girault, en a fait l’annonce jeudi lors d’une conférence de presse tenue à la Place du citoyen, à Chicoutimi. Elle était accompagnée de sa collègue ministre des Affaires municipales et de l’Habitation et ministre responsable de la région, Andrée Laforest, de même que de la mairesse de Saguenay, Josée Néron.

Les fonds sont octroyés dans le cadre du Programme d’appui aux collectivités (PAC).

La diversité, c’est riche en talents, c’est riche en compétences et c’est un atout pour le développement de l’entreprise d’ici et de nos fleurons , a indiqué Nadine Girault, convenant que le Québec est aux prises avec une pénurie de main-d’œuvre importante et que l’accueil adéquat des immigrants fait partie de la solution.

La plus importante part de l’enveloppe ira à Saguenay pour la mise en œuvre de son plan d’action en matière d’immigration. La Ville recevra près de 321 000 $ sur trois ans. Cette année, la somme versée à la capitale régionale a été fixée à 106 935 $. Le plan d’action de Saguenay a été adopté au cours du présent mandat et découle de l’élaboration d’une politique officielle au cours du mandat précédent.

Les autres récipiendaires d’un soutien financier dans la région sont la MRCMunicipalité régionale de comté du Fjord-du-Saguenay, qui obtient 50 000 $, et la municipalité de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, à qui Québec accorde 14 850 $. Dans ces deux cas, l’argent servira à l’élaboration de plans d’action.

Enfin, les trois MRCMunicipalité régionale de comté du Lac-Saint-Jean (Maria-Chapdelaine, Domaine-du-Roy et Lac-Saint-Jean-Est) se partageront 183 750 $, aussi pour la mise en place de plans d’action.

Ces familles contribuent aux retombées économiques. Évidemment, avec la pandémie, on parle beaucoup de relance économique. On a besoin de travailleurs. Il y a une pénurie de main-d’œuvre. Il faut absolument travailler avec nos gens au Québec et aussi avec nos immigrants , a commenté Andrée Laforest.

Un exemple d’immigration réussie

L’un des adjoints de la ministre, Séreyrath Srin, est un immigrant d’origine cambodgienne. Venu dans la région pour étudier il y a une vingtaine d’années, il n’est jamais reparti. Après avoir occupé le poste de directeur de la Corporation intégration Saguenay, il a agi comme conseiller en immigration chez Promotion Saguenay. Andrée Laforest l’a cité au cours de son allocution, lui qui représente un exemple d’immigration réussi.

Au bureau de comté, Sérey est avec nous. Sérey nous mentionnait tantôt quand on était en rencontre préparatoire que depuis que la CAQCoalition avenir Québec est au pouvoir, l’immigration ici dans la région a augmenté et même au Québec alors je pense qu’il est très, très bien placé pour surveiller chaque semaine si on fait un bon travail pour l’immigration , a déclaré la députée de Chicoutimi.

Selon ses propres chiffres, 1935 personnes issues de l’immigration vivent au Saguenay et 450 au Lac-Saint-Jean

Ces personnes-là sont installées chez nous et à moins d’avis contraire, depuis deux ans, ces personnes- là sont demeurées chez nous parce qu’on a trouvé de l’emploi, on donne des cours de français, on fait tout pour essayer de ne pas juste de les accueillir. Ils sont ici, ils sont chez nous. C’est du monde comme nous , a-t-elle affirmé.

Josée Néron croit que la région offre une chance inouïe aux immigrants.

L’aide financière permettra d’intégrer ces personnes immigrantes et tout cela, en français, parce qu’il faut se le dire, chez nous, la beauté de la chose c’est que ça se passe majoritairement en français et on en est très fiers , a déclaré Josée Néron. La première magistrate a ajouté que ce n’était pas un hasard si le point de presse avait lieu à la Place du citoyen, un lieu où les gens d’ici et d’ailleurs peuvent venir se rencontrer et apprendre à se connaître.

L’aide financière de Québec s’ajoute à la Stratégie régionale de recrutement et de la main-d’œuvre mise en place avec le Fonds.