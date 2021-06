L’école Saint-Sauveur de Val-d’Or souligne ses 80 ans d’histoire

Ouverte en 1940, l’Académie Saint-Sauveur est l’une des premières écoles structurées à Val-d’Or, sous la direction des Sœurs de L’Assomption.

Quatre-vingts ans plus tard, des activités pédagogiques sur le thème de l’histoire ont été organisées par l’équipe d’enseignants, depuis le début de l’année scolaire.

Le fruit de ces travaux est aujourd’hui réuni sur un microsite web, où l’on retrouve aussi des témoignages d’anciens directeurs de l’école, dont celui de Sœur Réjeanne Veillette, qui a été élève en 1940, enseignante en 1951 et directrice en 1968.