L'Ontario a besoin de centaines d'enseignants francophones pour pallier la pénurie

La province a besoin de plus de 1000 enseignants francophones dans ses écoles, selon le rapport du Groupe de travail sur la pénurie des enseignants dans le système d’éducation en langue française de l’Ontario, dont Radio-Canada a obtenu copie.

Dans un rapport réalisé en janvier, dont Radio-Canada a obtenu copie, le Groupe de travail sur la pénurie des enseignants dans le système d’éducation en langue française de l’Ontario estime que la province devra trouver un total de 1050 enseignants chaque année pour au moins les cinq prochaines années pour combler les besoins en personnel enseignant francophone dans ses écoles élémentaires et secondaires .

Pour pallier la pénurie de personnel enseignant francophone en Ontario, le Groupe de travail fait un total de 37 recommandations en trois phases. La première phase doit commencer cette année, selon le rapport, avec la mise en place de 13 recommandations prioritaires.

Il faudra trouver 520 enseignants certifiés additionnels chaque année pour équilibrer l’offre et la demande de personnel enseignant certifié alors que le nombre d’élèves inscrits dans les écoles du système d’éducation en langue française de l’Ontario est à la hausse.

Au cours des six dernières années, il y a eu en moyenne 2000 inscriptions d'élèves de plus par année dans les écoles de langue française de l’Ontario .

Ce rapport du Groupe de travail sur la pénurie des enseignants dans le système d’éducation en langue française de l’Ontario a été remis au gouvernement provincial cet hiver, mais il n'a jamais été publié par le ministère de l'Éducation.

Le ministre ontarien de l'Éducation, Stephen Lecce Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Pourtant, des représentants du ministère de l’Éducation, en plus de ceux de l’Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario, de l'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens et de l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques, forment ce groupe de travail.

Le système d’éducation en langue française est dans une situation critique et l’Ontario doit agir! La pénurie du personnel enseignant francophone perdure depuis 2016, et une intervention immédiate s’impose , peut-on lire dans le rapport réalisé en janvier.

Les élèves francophones et francophiles de l’Ontario paient les frais d’un problème pourtant largement prévisible.

Il est temps d’agir. Une citation de :Extrait du rapport sur la pénurie des enseignantes et des enseignants dans le système d’éducation en langue française de l’Ontario

Le rapport explique que la structure actuelle du système ontarien est incapable de pourvoir aux postes à plein temps disponibles dans les conseils scolaires de langue française catholiques et publics et, à la fois, leur assurer un bassin de suppléance suffisant .

Chaque année, plus de 500 personnes non qualifiées enseignent sous lettre de permission intérimaire. [...] Si aucune action n’est prise, la situation s’aggravera pour atteindre un nombre exorbitant d’environ 3000 personnes qui oeuvreront sous lettre de permission intérimaire en 2025-2026 , précise le rapport.

Une aide financière

Mis à part les représentants du ministère de l’Éducation, les membres du Groupe de travail demandent que le gouvernement Ford élimine l’exigence du Test de compétences en mathématiques (TCM) ou qu’il en exempte les diplômés francophones des facultés d’éducation offrant un programme en français .

Tous les membres du groupe recommandent qu’une aide financière spécifique et ciblée soit offerte aux étudiants qui s’inscrivent à la formation en enseignement par le biais d’une combinaison d’un programme de bourses d’études et de prêts étudiants .

Le remboursement du prêt ne serait pas exigé pour ceux et celles qui se dirigent dans le système d’éducation en langue française et complète avec succès le Programme d'insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant , selon cette recommandation.

Ils demandent aussi que le gouvernement Ford finance des incitatifs pour les personnes qui doivent ou qui acceptent de faire leurs stages de formation dans les régions éloignées, telles que l’indemnisation pour leurs dépenses de voyage et de logement .

Le Groupe recommande également un financement additionnel pour l’embauche d’un spécialiste dans chacun des conseils scolaires de langue française pour guider l'intégration du nouveau personnel enseignant issu de l’immigration récente.

La mise en oeuvre immédiate et ordonnée des 37 recommandations par l’Ontario assurera non seulement la qualité de l’éducation de ses jeunes francophones, mais permettra à la province de s'acquitter de ses obligations constitutionnelles , croient les auteurs du rapport.

Le plan d’action proposé vise à éliminer la pénurie dans un délai raisonnable et rétablit l’équité qui doit s’instaurer entre les 2 systèmes linguistiques d’éducation vers l’atteinte du succès scolaire de tous les élèves , ajoutent-ils.

Le Groupe de travail sur la pénurie des enseignants dans le système d’éducation en langue française de l’Ontario veut qu'un processus annuel au cours des quatre prochaines années soit mis en place pour évaluer la mise en oeuvre des recommandations .

Avec des informations de Natasha MacDonald-Dupuis