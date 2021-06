Dix recommandations pour améliorer la prévention du suicide au Nouveau-Brunswick

Le défenseur des enfants, des jeunes et des aînés du Nouveau-Brunswick, Norman Bossé, présente un rapport préliminaire sur son examen destiné à améliorer les service de santé mentale et de prévention du suicide pour les jeunes de la province.

Cet examen a été lancé à la suite de la mort de la jeune Lexi Daken, dans la région de Fredericton, en février. Les parents de l’adolescente de 16 ans ont dénoncé publiquement les difficultés auxquelles la famille s’était heurtée au moment de chercher à obtenir des soins de santé mentale d’urgence.

Transportée à l’hôpital Dr Everett Chalmers de Fredericton le 18 février, elle a attendu huit heures pour consulter un professionnel de la santé mentale. Elle a fini par quitter l’hôpital avec une référence médicale, mais la famille n’a reçu aucun appel et l’adolescente s'est enlevé la vie le 24 février.

Norman Bossé a dirigé 10 séances de consultation publique dans l’ensemble de la province. De plus, précise le gouvernement provincial, 736 jeunes et 3368 adultes ont répondu à un questionnaire en ligne. Plusieurs organismes, dont le Conseil consultatif jeunesse, le Conseil consultatif des Premières Nations et le Conseil consultatif des intervenants participent à son examen qui se poursuit jusqu’au 25 juin.

Le défenseur des enfants et de la jeunesse du Nouveau-Brunswick, Norman Bossé, vient de rendre public son rapport préliminaire de l'examen des services de santé mentale et de prévention du suicide chez les jeunes de la province (archives). Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Le rapport préliminaire de Norman Bossé s’intitule Une question de vie et de mort et il présente les recommandations suivantes au gouvernement provincial :

investir le financement annuel nécessaire pour maintenir la présence au Nouveau-Brunswick du réseau ACCESS Esprits ouverts, y compris les trois sites originaux et les trois autres approuvés en 2018; mettre immédiatement en œuvre des programmes de formation continue et de perfectionnement professionnel pour que tout le personnel des salles d’urgence des deux réseaux de santé puisse fournir des soins compétents et compatissants aux jeunes qui ont des idées suicidaires ou qui ont fait une tentative de suicide; constituer un fonds et une stratégie pour appuyer les activités de sensibilisation et d’éducation en matière de santé mentale dans les écoles ainsi que les collectivités qui veulent mieux s’outiller en matière de prévention du suicide; soutenir et développer de façon continue le programme Le Maillon tout en mettant au point un service de soutien par téléphone et un outil facilement accessible (par exemple une application mobile) afin d’informer et de guider les jeunes, les parents et autres intervenants; créer un programme de bien-être en récupération post-COVID pour qu'au moins ses éléments de base soient en place d’ici septembre 2021; financer un examen indépendant des services de santé mentale pour les jeunes Autochtones à l’intérieur et à l’extérieur de leurs communautés qui serait mené par des experts des Premières Nations du Nouveau-Brunswick avec le soutien du Bureau du défenseur; prendre des mesures rapides pour améliorer les options de traitement psychiatriques et psychologiques provisoires dans les hôpitaux en attendant l’ouverture du nouveau Centre provincial de traitement pour les jeunes à besoins complexes, et accélérer le développement et l’ouverture de cet établissement. élaborer un plan pour maintenir et soutenir l’initiative de prévention du suicide de Miramichi et d’appuyer son développement dans toute la province; soutenir le projet pilote GlobalChild au Nouveau-Brunswick; mettre en œuvre les normes élaborées pour la prestation de services intégrés (PSI), et que tout le personnel de première ligne auprès des enfants et des jeunes des ministères concernés suive la formation en ligne de ce modèle de livraison de services et de programmes.

Le gouvernement s’attend à recevoir le rapport final de l’examen entrepris par Norman Bossé d’ici la fin de juillet.