Les directives sur le port de masques en milieu scolaire seront confirmées plus tard cet été, mais déjà, la médecin hygiéniste en chef de la province, Bonnie Henry, annonce un retour en classe, la fin des cohortes et la reprise possible des activités parascolaires.

Nous devons revenir à des activités comme des sorties sur le terrain , dit-elle. Nous savons aussi que certains enfants apprennent mieux à travers la musique ou l'éducation physique, alors nous devons créer ces occasions.

En septembre, nous serons de retour à une expérience scolaire beaucoup plus normale. Une citation de :Bonnie Henry, médecin hygiéniste en chef de la C.-B.

Apprendre à vivre avec la COVID-19

Déjà, plus de 50 % des jeunes de 12 à 17 ans ont reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19, et ce nombre continue d’augmenter , se réjouit-elle.

Pour les enfants qui ne sont pas encore admissibles à la vaccination, la Dre Henry rappelle que ces derniers sont moins à risque que les adultes et que les mesures d'hygiène de base continueront d'être en vigueur.

Les élèves resteront à la maison lorsqu'ils se sentent malades et devront se laver les mains assidûment , croit-elle.

L’objectif est de pouvoir vivre avec la COVID-19 au même titre que d'autres maladies, comme la grippe ou la rougeole, où nous traitons des cas individuels sans avoir de grands impacts sur la communauté. Une citation de :Bonnie Henry, médecin hygiéniste en chef de la C.-B.

La province souligne par ailleurs que 92 % des cas de COVID-19 recensés au sein de la communauté scolaire de la régie Vancouver Coastal ont été contractés à l’extérieur de cet environnement, selon des données colligées par les autorités sanitaires.

Des programmes d'apprentissage en ligne restent disponibles au même titre que les années prépandémiques.

La Colombie-Britannique est l'un des rares endroits à avoir maintenu les écoles ouvertes toute l'année malgré la pandémie, dit la province. Photo : Radio-Canada / Maggie MacPherson

Des protocoles qui fonctionnent

Le ministère de l’Éducation injecte 43,6 millions de dollars pour la rentrée d’automne, notamment en soutien aux étudiants des Premières Nations et métis et à des services de santé mentale.

De cette somme, environ la moitié est destinée au maintien du protocole pandémique, soit pour le nettoyage et la désinfection, l'amélioration des systèmes de ventilation et le réapprovisionnement d'équipement de protection individuelle.

La Colombie-Britannique est l'un des rares endroits à avoir maintenu les écoles ouvertes toute l'année malgré la pandémie, se félicite la ministre de l’Éducation, Jennifer Whiteside.