Deux nouveaux cas de COVID-19 confirmés à Rouyn-Noranda

L’Abitibi-Témiscamingue compte 10 cas actifs, dont 9 à Rouyn-Noranda et un dans la MRC de Témiscamingue. Puisque d’autres personnes infectées par le virus sont considérées rétablies, le nombre de cas actifs est le même que la veille.

Vaccin Pfizer

Il n’est pas possible pour le moment de devancer le rendez-vous pour recevoir une deuxième dose de vaccin Pfizer contre la COVID-19 entre le 23 juin au 20 juillet.

Cette décision a été prise puisque dans les semaines du 5 et du 12 juillet, le Québec recevra 600 000 doses du vaccin Pfizer de moins que prévu.

La responsable de la campagne de vaccination en Abitibi-Témiscamingue, Katia Châteauvert, invite la population à se rendre régulièrement sur le portail Clic Santé pour vérifier les mises à jour des disponibilités.

Ça devrait se rétablir quand même assez rapidement. On est à évaluer l’impact de cette diminution de ces doses-là sur l’ensemble du Québec pour vérifier ce que sera l’impact sur notre région en Abitibi-Témiscamingue , a-t-elle dit en entrevue à l’émission Des matins en or.

Les rendez-vous pour recevoir une deuxième dose du vaccin Moderna peuvent être devancés depuis mardi en Abitibi-Témiscamingue.

On comprend l’insécurité des gens et le désir de devancer, mais soyez rassuré, la situation va se rétablir probablement rapidement, mais pour le moment, on vous demande votre collaboration de ne pas engorger les sites de vaccination parce que de toute façon, on ne pourra pas répondre à votre demande , assure-t-elle.

Les personnes âgées de 40 ans et plus sont autorisées à modifier leur rendez-vous pour recevoir une deuxième dose de vaccin.

Calendrier de modification des rendez-vous de 2e dose 18 juin : 35 ans et plus

21 juin : 30 ans et plus

22 juin : 25 ans et plus

23 juin : 18 ans et plus

Katia Châteauvert indique également qu’un module dépannage a été ajouté au portail Clic Santé pour faciliter la prise de rendez-vous pour les personnes qui reçoivent un message d’erreur.

Il est également possible d’appeler au 1-877-644-4545 pour la prise de rendez-vous.