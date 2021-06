Kingston souhaite déplacer sa statue controversée de John A. Macdonald

Dans un premier temps, la sculpture, installée au City Park, sera déboulonnée. Le vote des élus a déterminé qu’elle sera remontée au cimetière Cataraqui, à quelques encablures de son emplacement original.

La relocalisation vers le cimetière permettra à la statue d'être exposée dans une autre partie de la communauté, dans un cadre différent, dans un contexte différent , a déclaré le maire Bryan Paterson, qui a voté en faveur de ce mouvement.

L’édile a fait volte-face par rapport à juin 2020, lorsqu’il avait affirmé que la statue ne serait pas déplacée.

Depuis une semaine, un groupe d'activistes dirigés par des autochtones s'est réuni autour d'un feu sacré près de la statue, jurant de rester jusqu'à ce qu'elle soit démontée.

Le groupe, appelé Révolution du cœur, demande que le monument soit remplacé par un autre commémorant les plus de 150 000 enfants intégrés de force dans les pensionnats.

Avant le déménagement au cimetière, la motion exige des consultations avec les peuples autochtones locaux.

Ce conseil et l'ensemble de la communauté ont discuté ces dernières années de la façon dont la ville natale de John A. Macdonald, considéré comme un des Pères de la Confédération, devrait reconnaître à la fois ses réalisations et ses politiques racistes, y compris la centralisation et l'expansion du système des pensionnats autochtones.

Cinq heures d'une réunion clivante

Les conseillers municipaux rassemblés lors d’une réunion virtuelle ont considéré trois options : garder la statue dans le parc situé à environ un kilomètre à l'ouest de l'hôtel de ville, démonter la statue et l’entreposer temporairement, ou la démonter avant de la déplacer éventuellement au cimetière.

Je ne sais pas si j'ai déjà rencontré une problématique où les deux parties sont si éloignées , a ajouté le maire Paterson lors de la réunion qui a duré cinq heures.

La statue de l'ancien premier ministre canadien John A. Macdonald est recouverte d'un drap rouge à Kingston, en Ontario, le 11 juin 2021. Mercredi, le conseil municipal de Kingston a voté pour déplacer le monument au cimetière Cataraqui. Le déménagement coûtera 80 000 $ à la Ville. Photo : La Presse canadienne / Lars Hagberg

Certains des douze élus ont mis en avant des préoccupations concernant l'annulation et le désir d'ajouter une plaque informative à l'emplacement de la statue dans le parc.

D’autres ont également parlé des dommages immenses que les pensionnats ont causés et de la peur que certains peuples autochtones ont ressentie en présence du monument.

Un geste de bonne foi

Je dirais que la destitution de John A. est un geste de bonne foi , a déclaré Natasha Stirrett, professeure adjointe crie à l'Université Carleton qui étudie la colonisation et les pensionnats.

Elle a dit qu'elle était choquée par le ton alarmiste de certains élus qui ont plaidé pour garder la statue.

La suppression de la glorification de John A. … démontre une intention d'aller de l'avant d'une manière qui honore et respecte notre dignité , a-t-elle déclaré avant le vote.